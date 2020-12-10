Samsung выпустила первый в мире полностью безрамочный ТВ огромным экраном MicroLED

Samsung провела премьеру нового 110-дюймового (почти 3-метрового) телевизора с экраном на базе MicroLED. Это новая технология, которая позволяет отказаться от подсветки и цветофильтров, улучшив тем самым качество изображения. Срок службы таких дисплеев – в пределах 100 тыс. часов.

Смарт-ТВ для больших помещений

Компания Samsung анонсировала новый телевизор с экраном на так называемых «микросветодиодах» – MicroLED. Модель характеризуется в первую очередь большой диагональю (110 дюймов, 279 см) и почти полностью отсутствующими рамками по периметру дисплея.

Новый телевизор Samsung MicroLED пока недоступен на мировом рынке – на него можно оформить предварительный заказ в Южной Корее. Представители Samsung сообщили CNews, что в этой стране его цена превысит 100 млн корейских вон (6,77 млн руб. по курсу ЦБ на 10 декабря 2020 г.). Глобальное распространение этого 110-дюймового смарт-ТВ, как стало известно CNews, начнется в весной 2021 г. Точные сроки в Samsung не назвали.

Возможности экрана

Основная отличительная черта панелей MicroLED – это использование крошечных светодиодов, размер которых составляет несколько микрон. Они излучают свет необходимого цвета, образуя собственные структуры пикселей, и такой подход дает возможность отказаться от использования дополнительных цветофильтров, а заодно и подсветки.

110-дюймовый MicroLED-ТВ производства Samsung

В итоге толщина матрицы уменьшается, а отсутствие дополнительных слоев экрана позволяет улучшить цветопередачу. В случае с новым 110-дюймовым смарт-ТВ Samsung дисплей имеет 100-процентный охват цветовых пространств Adobe RGB и DCI-P3.

Телевизор поддерживает разрешение Ultra HD или 4К, что составляет 3840х2160 точек, а это порядка 8,3 млн пикселей. Сами экраны MicroLED Samsung изготавливает из неорганических материалов (в отличие от OLED), что повышает их срок службы. Для нового ТВ он заявлен в пределах 100 тыс. часов.

Рамок у дисплея в новой модели почти нет. Samsung заявляет, что экран занимает 99,99% лицевой панели.

Функции смарт-ТВ

Новый телевизор Samsung базируется на процессоре под названием Micro AI, детали о котором разработчики не раскрывают. За счет большой диагонали экрана функция Multi View в данной модели одновременно просматривать контент из четырех источников – это достигается путем разделения видимой зоны экрана на несколько зон размером до 55 дюймов каждая.

Источниками изображения могут служить, например, телеканал или внешние источники – портативные носители информации, ноутбук и др. При этом общее число интерфейсов подключения в Samsung не уточняют – по данным портала News Today, среди них есть как минимум один HDMI 2.1, который поддерживает разрешение 8К, хотя в самом ТВ оно не заявлено.

Матрица MicroLED обеспечивает высокий уровень контрастности

На запрос CNews о том, на базе какой ОС работает новый телевизор, представители Samsung на момент публикации материала ответить не смогли. Также они не уточнили объемы памяти смарт-ТВ – встроенной и оперативной.

В плане прошивки телевизор может работать как на привычной многим и популярной Android TV, так и на Tizen – собственной ОС Samsung, которую она пыталась устанавливать даже на смартфоны, но в итоге отказалась от этой идеи.

Звуковая составляющая

В новом смарт-ТВ Samsung, несмотря на минимальную толщину корпуса, заявлен 5,1-канальный звук. В компании утверждают, что за это отвечает штатная звуковая система Majestic Sound, притом эффект объемного звучания достигается даже без использования внешних динамиков.

Отдельного внимания была удостоена технология Object Tracking Sound Pro. Она нужна для отслеживания перемещения объектов в кадре и подстройки звуковой сцены.

Как Samsung пришла к MicroLED

По состоянию на декабрь 2020 г. в ассортименте Samsung было несколько телевизоров с экранами MicroLED. Самым первым стал модульный ТВ The Wall, название которого переводится как «стена» и полностью соответствует его концепции.

Премьера The Wall, как сообщал CNews, состоялась в январе 2018 г. на CES 2018, и это модульный ТВ, позволяющий строить бесшовную видеостену с суммарной диагональю более 100 дюймов. Во время показа Samsung продемонстрировала The Wall в версии на 146 дюймов (371 см).

С этой модели началось развитие MicroLED-телевизоров Samsung

Продажи The Wall начались лишь спустя почти год с момента премьеры – в первых числах декабря 2019 г. К тому моменту это была целая серия телевизоров, в которой 146-дюймовый был далеко не самым крупным.

На момент дебюта новая линейка телевизоров состояла из трех моделей. Базовая получила диагональ 146 дюймов (371 см), средняя – 219 дюймов (556 см), а старшая – 292 дюйма (742 см).

Первой страной, в которой Samsung начала продажи телевизоров The Wall, стала Индия. Стоимость младшей версии составила $490 тыс., а топовая оценивалась в $1,7 млн – цену 219-дюймового ТВ Samsung не называла.

В начале 2020 г. представила еще одну линейку телевизоров MicroLED – с экранами на 75 (191 см), 88 (223 см) и 150 дюймов (381 см) по диагонали. Старшие модели, как и новый 110-дюймовый ТВ образца декабря 2020 г. лишены рамок по краям дисплея.