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Игровой UHD-монитор AOPEN Fire Legend XV5 с частотой обновления до 160 Гц

В продажу в России поступил игровой монитор AOPEN Fire Legend XV5 с диагональю 27 дюймов. HDR-новинка AOPEN Fire Legend XV5 оснащена IPS-матрицей с точностью цветопередачи 90% Adobe RGB и частотой обновления 160 Гц, объединенной с высоким разрешением Ultra-HD 3840x2160 пикселей.

Основные характеристики AOPEN Fire Legend 27XV5KV: диагональ 27 дюймлв, 16:9; разрешение UHD 3840x2160 и матрица IPS; частота обновления 160 Гц; поддержка AMD FreeSync Premium; яркость до 400 кд/м²; отображение 90% Adobe RGB; до 1,07 млн цветов; безрамочный дизайн ZeroFrame; подставка с регулировкой по высоте 110 мм, углу наклона -5°/+20°, осевому вращению -20°/+20°, повороту на -90°/+90°.

В мониторе Fire Legend 27XV5KV применяется 8 Бит+FRC матрица IPS с цветовой палитрой 1,07 млрд оттенков. Диагональ монитора – 27 дюйма, разрешение – Ultra HD 3840x2160 пикселей, что эквивалентно 163 PPI (пикселей на дюйм). Еще одной особенностью является качество изображения с охватом 90% цветового пространства Adobe RGB и заводской калибровкой значений Delta E<2, а заодно пиковой яркостью 400 кд/м² и поддержкой HDR.

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AOPEN
AOPEN Fire Legend XV5

Время отклика матрицы не превышает 0,5 мс, динамическая контрастность 100М:1 а частота обновления достигает 160 Гц.

В мониторе предусмотрены универсальный Type-C с поддержкой питания Power Delivery 65 Вт, HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4. Дополнительно есть комбинированный аудиовыход и пара USB 2.0 типа А, а заодно USB типа B с поддержкой KVM-Switch.

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Цифровизация

Монитор оснащен эргономичной подставкой с возможностью регулировки по углу наклона -5°/+15°, по высоте 110 мм, а также осевым вращением на 90° и поворотом влево/вправо до 20°. Также предусмотрено настенное крепление VESA 75х75 для фиксации монитора к вертикальным поверхностям. Питание осуществляется с помощью блока питания, интегрированного внутрь корпуса. Также есть два динамика встроенной аудиосистемы, мощностью по 3 Вт каждый.

Монитор Fire Legend 27XV5KV оснащен множеством современных решений для защиты зрения пользователей и быстрой настройки изображения под различный тип контента. Есть инструменты ручной корректировки цветопередачи, выбора цветовых пространств, а также инструменты защиты от синего излучения и усиление глубины черного. Предусмотрен пакет готовых профилей с возможностью персонализации, три игровых профиля и различные параметры профессиональной настройки.

Монитор AOPEN Fire Legend 27XV5KV доступен к покупке в магазинах российских ритейлеров по цене от 54 200 руб.

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