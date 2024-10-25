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Монитор Acer Nitro XV275K с развитыми геймерскими характеристиками

На российский рынок выходит новый игровой монитор Acer Nitro XV275K. Его главная особенность – экран с диагональю 27 дюймов, высоким разрешением 3840x2160 пикселей и подходящей для игр частотой обновления 160 Гц. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Основные характеристики Acer Nitro XV275Kymipruzx: диагональ 27 дюймов; матрица IPS; разрешение 3840x2160; частота обновления 160 Гц; минимальная задержка 0,5 мс; поддержка AMD FreeSync Premium; яркость до 400 кд/м²; поддержка HDR 400; заводская калибровка цвета: Delta E<2.

Монитор получил IPS-матрицу с охватом 90% цветового пространства AdobeRGB и цветовой калибровкой Delta E<2. Частота его обновления достигает 160 Гц, чего хватит подавляющему большинству геймеров.

Acer Nitro XV275K поддерживает технологию AMD FreeSync Premium, синхронизирующую частоту обновления монитора и видеокарты для еще более плавной картинки в самых динамичных игровых сценах.

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Acer
Acer Nitro XV275K

Для подключения к компьютеру в мониторе предусмотрен набор портов. Разъем HDMI 2.1 даст возможность вывести на экран картинку с частотой обновления 144 Гц, а максимальные 160 Гц достигаются при его подключении через DisplayPort 1.4 или USB 3.1 Type-C. Последний можно использовать не только для подключения ПК, но и для зарядки гаджетов, включая смартфоны и ноутбуки. Он поддерживает стандарт быстрой зарядки Power Delivery (PD) мощностью 65 Вт.

Встроенный переключатель KVM позволяет использовать монитор сразу с двумя устройствами и менять источник непосредственно в экранном меню. Это удобно, например, если днем пользователь работает на корпоративном ноутбуке и хочет использовать большой экран, а вечером играет на мощном ПК.

Топ-10 сфер, в которых применяется генеративный ИИ
Генеративный ИИ

Экран Acer Nitro XV275K способен вращаться вокруг вертикальной оси на 20°, наклоняться от -5° до 15° в каждую сторону. Кроме того, есть возможность повернуть его в портретную ориентацию для работы с программными кодами, большими объемами текстов. Небольшая подставка надежно удерживает монитор и обеспечивает регулировку высоты экрана в пределах 110 мм.

Монитор использует технологию Acer Bluelight Shield Pro, снижающую вредное излучение в синей части спектра света. Одновременно с этим в нем реализована предотвращающая мерцание технология Acer Flickerless, а набор фирменных виджетов позволяет настроить картинку именно так, как требуется.

Монитор Acer Nitro XV275K уже доступен в рознице и интернет-магазинах стоимостью от 45990 руб.

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