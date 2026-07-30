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Принтер POD Print on Demand Печать по требованию Издательство по требованию Облачная печать Cloud printing

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


30.07.2026 Как искусственный интеллект меняет бизнес-процессы в логистике и ритейле бигтеха 1
20.01.2020 Производство как услуга, как сервис 1
23.10.2015 HP привезла в Россию новые принтеры LaserJet для малого, среднего и крупного бизнеса 1
11.09.2015 HP предложила новые компьютеры, ноутбуки, принтеры и МФУ для СМБ 1
29.07.2014 Новый резидент технополиса «Москва» вложит более 6 млрд руб. в проект Print on demand 1
12.04.2011 HP реализовала «облачную печать» в принтерах ePrint 1
28.02.2008 Борьба «цифры» и офсета начнется в университетах 1
09.07.2002 Xerox представил новое семейство высокопроизводительных принтеров 1
31.05.2000 В Сети окрылся бесплатный университет 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Принтер и организации, системы, технологии, персоны:

HP Inc. 5882 3
Xerox - The Haloid Company 1168 2
Т8 НТЦ 120 1
Техноэволаб - Technoevolab - Кселаб - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 198 1
Google LLC 12674 1
HP EMEA 14 1
AMD - Advanced Micro Devices 4634 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Merrill Lynch 454 1
Barnes & Noble 171 1
Т8 издательские технологии - Rugram - Руграм 2 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 623 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2850 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6212 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24354 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13690 3
Принтер - скорость печати 590 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16965 2
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1247 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13939 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3255 2
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 768 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12825 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2484 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6397 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18306 2
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1378 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10732 2
Копир - копировальный аппарат - копировально-множительный аппарат - электрографический станок - ксерокопии 457 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10581 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7187 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6552 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2717 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5182 1
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 839 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7012 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2034 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33429 1
TPM - Trusted Platform Module - Криптопроцессор криптографических ключей для защиты информации - чип безопасности 260 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14240 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11775 1
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 861 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13241 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7676 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2511 1
Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Аутсорсинг печати - Офисная полиграфия 328 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10671 1
On-demand - "по требованию" 194 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4333 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3659 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1596 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2810 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13226 1
HP LaserJet - серия лазерных принтеров 177 3
HP JetIntelligence 10 2
HP JetAdvantage 15 2
Google Cloud Platform - GCP 381 1
Google - Gmail 1020 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 359 1
HP Envy AiO - HP Envy Pavilion AiO - HP Envy Pavilion All-in-One - серия моноблоков 101 1
HP Sure Start 38 1
HP Chromebook 30 1
Google Cloud Print - Виртуальный принтер 70 1
HP ProBook - серия ноутбуков-трансформеров 49 1
HP PhotoSmart 113 1
HP OfficeJet МФУ 64 1
HP Print - HP Print Optimization Solution 7 1
Xerox DocuPrint 35 1
HP ProOne - серия моноблоков 7 1
HP ProDesk - серия ПК 12 1
HP BIOSphere 6 1
Google Chrome - браузер 1697 1
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 401 1
Microsoft Windows 10 1937 1
Microsoft Windows 16868 1
Microsoft Cortana - Microsoft Cortana Intelligence Suite 193 1
Lores Enrique - Лорес Энрике 23 1
Яроцкий Виталий 2 1
Хата Евгений 1 1
Стрельцова Екатерина 1 1
Ан Михаил 3 1
Пасюков Игорь 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 165838 5
Европа 24954 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47540 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14804 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54702 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19514 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7404 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12293 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53372 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33684 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18111 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1818 2
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1012 2
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 215 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16021 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1498 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1555 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1513 1
Образование в России 2792 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4426 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5693 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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