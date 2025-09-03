Все телевизоры мира в одночасье устарели. Создан революционный стандарт улучшения изображения, со скрипом совместимый с современными ТВ

Анонсирован стандарт улучшения видео Dolby Vision 2. В современных телевизорах, и то не во всех, есть только первое поколение этой технологии, премьера которого состоялась 11 лет назад. Отличительная черта второй итерации Vision – зависимость от искусственного интеллекта. Первыми ТВ с Vision 2 выпустят китайцы. Обратная совместимость Vision 2 с Vision будет, но частичная.

Время для нововведений

Американская компания Dolby Laboratories, разработчик технологий улучшения звука Dolby Audio и Dolby Atmos, создала второе поколение стандарта Vision. Как и первая итерация, новая ревизия призвана улучшать качество отображения контента на всех экранах, где она поддерживается.

Vision – это комплекс технологий улучшения качества визуального контента при его создании и воспроизведении. Основное место обитания Dolby Vision – это телевизоры, но иногда ее можно встретить в мониторах и даже, что бывает еще реже, в ноутбуках. Как сообщал CNews, к таковым относится мобильный ПК Lenovo Yoga C930 – в нем, помимо Vision, есть еще и технология Atmos.

На момент выхода материала ни один из существующих в мире телевизоров не поддерживал Vision 2 – продавались исключительно модели с Vision первого поколения. С релизом нового стандарта все их, технически, можно считать устаревшими.

Спустя 11 лет

Премьера оригинального стандарта Vision состоялась в 2014 г. Центральное нововведение в Vision 2 – это набор инструментов Content Intelligence для автоматической оптимизации изображения в зависимости не только от устройства, на экран которого оно выводится, но и от того, что характера самого контента.

ФНС России В старых телевизорах Vision 2 как по волшебству не появится

В базе Content Intelligence – алгоритмы искусственного интеллекта.

Также в Dolby Vision 2 есть технология интеллектуального сглаживания изображения Authentic Motion. Она предназначена для улучшения качества отображения быстро движущихся объектов в кадре.

Что в Vision тебе моем

Если рассматривать набор функций Content Intelligence более детально, то в первую очередь в нем стоит выделить инструмент Precision Black. Он выполняет одну-единственную задачу – повышает четкость отображения темных сцен, но при этом не меняет восприятие картинки в целом. Оно остается таким же, каким его задумал автор видеоряда.

Также в составе Content Intelligence есть улучшенная версия инструмента Light Sense. Она позволяет автоматически регулировать уровня яркость изображения на основе интенсивности внешнего освещения и яркости самого контента. Иными словами, не придется вручную настраивать яркость, если нет возможности выключить свет, или если на экране, по задумке автора произведения, сплошное месиво из различных оттенков черного.

Также разработчики Vision 2 позаботились о тех, кто использует телевизор вместо монитора. Для них есть инструмент Sports and Gaming Optimization для оптимизации отображения видеоигр. Как видно из его названия, он также пригодится Любителям смотреть спортивные состязания на экране телевизора, а не в живую.

Упомянутая технология сглаживания изображения Authentic Motion, как утверждают представители Dolby, обрабатывает изображение покадрово, что позволяет избежать «мыла» на экране, то есть размытого изображения.

Пора в магазин

Dolby заявляет об обратной совместимости Vision 2 с первым поколением стандарта. Но это вовсе не означает, что телевизор менять не придется – придется, потому что обратная совместимость означает в данном случае исключительно корректное отображение контента, созданного с помощью Vision 2, на телевизорах с поддержкой Vision, и не более того.

Первыми в мире телевизорами с поддержкой Vision 2 станут смарт-ТВ известной в России китайской компании Hisense. Это будут модели на процессоре MediaTek Pentonic 800, однако сроки их релиза Dolby и Hisense не называют, равно как и их стоимость.

Когда примеру Hisense последуют другие производители, пока неизвестно. Телевизоры с поддержкой Vision первого поколения есть у очень многих вендоров, включая те, что представлены на российском рынке смарт-ТВ и бытовой техники, например, у компаний TCL, Xiaomi и Dreame.

Также важно подчеркнуть, что Dolby Vision 2 вводит классификацию телевизоров, состоящую из двух уровней. Модели первого уровня получат поддержку всех основных возможностей стандарта, но также будет версия Dolby Vision 2 Max исключительно для самых производительных моделей с дополнительным инструментарием.