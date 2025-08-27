Популярная у россиян «дочка» Xiaomi впервые привезла в Россию 12 телевизоров от небольших до огромных. Цены

Dreame, дочерний бренд Xiaomi, привезла в Россию свои первые для российского рынка умные телевизоры. Модельный ряд включает 12 устройств с диагональю от 43 до 100 дюймов. Они стоят от 34 до 400 тыс. руб. в зависимости от модели.

Три бренда, одна компания

В России состоялась премьера новых телевизоров компании Dreame, известного производителя бытовой техники. Как сообщили CNews представители ритейлера «М.Видео-Эльдорадо», начало продаж новинок запланировано на 2 сентября 2025 г.

Dreame – известный в России бренд бытовой техники. CNews писал, что по итогам I квартала 2025 г. (1 января – 31 марта) компания вошла в топ-5 производителей пылесосов по объемам продаж.

Тем не менее, на российский рынок телевизоров Dreame вышла впервые. Выбирать какой-то конкретный ценовой сегмент для старта компания не стала и выбрала сразу все, кроме, разве что, самого базового. Премьерная линейка ТВ Dreame состоит из 12 моделей по цене от 34 до 400 тыс. руб. Диагонали варьируются от 43 до 100 дюймов.

Dreame Максимально бюджетных моделей среди новинок нет

Dreame – дочерняя компания Xiaomi. Важно подчеркнуть, что на российском рынке ТВ Dreame и Xiaomi будут конкурировать, потому что головная компания продает в России ТВ под своим основным брендом. К слову на маркетплейсах и у некоторых офлайн-ритейлеров можно приобрести и телевизоры Redmi – еще одной «дочки» Xiaomi.

Что предлагают

Все 12 новинок оснащены экранами с разрешением 4К или 3840х2160 пикселей. По информации «М.Видео-Эльдорадо», каждый смарт-ТВ имеет при себе ИИ-процессор Dreamind за авторством самой Dreame, который, в числе прочего, улучшает качество очень динамичных кадров.

Покупатели смогут выбрать из семи диагоналей экрана – 43, 50, 55, 65, 75, 86 и 100 дюймов.

Все представленные ТВ поделены на пять серий, флагманская среди которых – Mega QLED 4K TV. Она представлена 100-дюймовым телевизором модели 100Q100 по цене 400 тыс. руб.

Dreame Большому ТВ - большое помещение

В стоимость входят контрастность 5000:1, поддержка технологии улучшения изображения Dolby Vision, частота обновления 144 Гц, игровой режим Game Console с ассистентом прицела, а также 2.1.2-канальная звуковая система с сабвуфером и поддержкой технологии Dolby Atmos.

Самый бюджетный в серии – телевизор Vista UHD TV K100 на 43 дюйма. За него Dreame просит 34 тыс. руб. Предлагая экран с защитой зрения Multiple Eye Care и режимом для слабослышащих, а также режим родительского контроля, звуковую технологию Dolby Audio и управление при помощи голоса.

Телевизор или картина

Среди прочих новинок у Dreame есть телевизоры серии AuraFrame на 55 и 65 дюймов. Их отличительная черта – дизайн, они стилизованы под картины в рамках. Подобные модели есть у Samsung в линейке The Frame.

Dreame AuraFrame

ТВ AuraFrame получили матовый экран, корпус толщиной 30 мм и съемные рамки, если кому-то не нравится стилизация под картину. В наличии есть функция Art Time, которая выводит на экран знаменитые картины (более 100) или семейный фотоальбом.

Что еще есть в новинках

Набор функций в новых телевизорах Dreame напрямую зависит от выбранной модели. Например, есть серия Vivid QLED 4K TV Q100, в которую входят ТВ с экранами на 55 и 75 дюймов. В числе прочего он могут похвастать технологией «квантовых точек» или QLED+ – это отдельный слой кристаллов для улучшения яркости и контрастности изображения.

Точность цветопередачи в этих новинках – ΔE < 2, что сопоставимо с некоторыми профессиональными мониторами. Есть технология улучшения изображения Dolby Vision и игровой режим с частотой обновления 120 Гц. По Bluetooth можно подключать внешнюю акустику.

Серия ТВ Aura Mini LED 4K TV S100 отличается в первую очередь экранами Mini LED с диагональю 56-86 дюймов и яркостью до 1000 нит. Еще одна их особенность – развитая акустическая система.

В новинки встроен звук стандарта 4.1.2. Система состоит из 11 динамиков и сабвуфера, и поддерживает технологию Dolby Atmos, а общая мощность звука составляет 70 Вт.