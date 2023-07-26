Разделы

Техника
|

Lenovo выпустила мобильный ПК с двумя экранами и без клавиатуры. Цена, видео

Lenovo представила ноутбук Yoga 9i, собранный словно из двух планшетов Apple iPad Pro. Вместо клавиатуры у него полноценный сенсорный экран на 13,3 дюйма, такой же, как и основной дисплей. 9i работает на Windows 11 и оснащается одним из новейших процессоров Intel, а комплект поставки включает беспроводную клавиатуру, стилус и специальную подставку для набора текста или чтения книг и документов.

Новый эксперимент Lenovo

Китайская компания Lenovo сообщила о старте продаж своего новейшего ноутбука Yoga 9i, лишенного клавиатуры и тачпада. Вместо них у него еще один большой сенсорный экран в дополнение к основному, и они могут работать как в связке друг с другом, так и по отдельности.

Принадлежность 9i к семейству Yoga указывает на расширенные возможности трансформации его корпуса. Он может раскрываться на 360 градусов, тем самым превращаясь, своего рода, в два соединенных между собой планшетных компьютера.

Новинка Lenovo – это полноценный ноутбук без каких-либо экспериментальных операционных систем и малоизвестных процессоров, поддержки которых нет ни в одной распространенной ОС. Yoga 9i работает на базе процессора Intel Core 13 поколения образца 2023 г. и с завода поставляется в предустановленной Windows 11.

leno600.jpg

Фото: Lenovo
Один из вариантов использования второго дисплея

Первой страной, где Lenovo выпустила Yoga 9i, стал вовсе не Китай. Он поступил в продажу в Индии, где стоит в пределах 225 тыс. рупий, что соответствует $2740 или 247,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 26 июля 2023 г. Вероятность появления Yoga 9i в России есть – несмотря на то, что Lenovo еще в 2022 г. приостановила «белые» поставки своей техники на российский рынок, ее мобильные ПК по-прежнему доступны в рознице благодаря параллельному импорту.

Вдвое больше планшетов

Экраны в Yoga 9i имеют одинаковые спецификации, и это современные OLED-панели с диагональю 13,3 дюйма, что примерно соответствует планшету Apple iPad Pro в версии на 12,9 дюйма. Дисплеи выводят изображение в разрешении 2,8К при соотношении сторон 16:10 и яркости 400 нит в пике. Есть поддержка технологии HDR.

Оба экрана сенсорные, что позволяет использовать ноутбук в качестве планшета. Каждая из панелей, по заверениям разработчиков, способна выводить 100% оттенков из цветового пространства DCI-P3, что делает их пригодными для художников и фотографов.

В то же время Yoga 9i лишь отчасти пригоден для видеоигр, несмотря на все потенциальные возможности использования в них двух экранов. У ноутбука нет дискретной видеокарты, и потому все задачи, связанные с обработкой графики, решает Intel Iris Xe – видеоподсистема процессора Core i7-1355U.

leno604.jpg

Фото: Lenovo
«Тяжелые» игры и Yoga 9i несовместимы

Сам CPU – это 10-нанометровое, 10-ядерное и 12-поточное решение с тактовой частотой 5 ГГц в пике. Процессор поставляется с 12 МБ кэша третьего уровня, имеет TDP 55 Вт при пиковой нагрузке и предназначается для ноутбуков.

Памяти и интерфейсов в достатке

Core i7-1355U умеет работать с оперативной памятью от DDR4-3200 и до LPDDR5x-6400. В новинке Lenovo используется именно LPDDR5x, объем которой неизменен и составляет 16 ГБ. Системный накопитель – это полноценный SSD на 1 ТБ с поддержкой скоростного интерфейса PCI-E Gen 4.

Обзор Yoga 9i
Самое северное внедрение: как SberCRM автоматизировал работу туроператора в Заполярье

Поскольку Lenovo Yoga 9i – это ноутбук, а не планшет, то и интерфейсов у него больше, чем у обычного планшетного компьютера. В данном случае это трио USB-C, каждый из которых получил поддержку Thunderbolt 4. Из беспроводных модулей упомянуты Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E (в России этот стандарт разрешен к использованию с декабря 2022 г.), наличие GPS-ресивера не заявлено.

Ноутбук дополнен пятимегапиксельной Full HD-камерой с ИК-сенсором для идентификации пользователя по лицу, четырьмя динамиками Bowers & Wilkins (два по 2 Вт и два по 1 Вт) с поддержкой Dolby Atmos, а также аккумулятором на 80 Втч. В закрытом состоянии размеры Yoga 9i составляют 299x204х16 мм, а весит он 1,34 кг.

Ноутбучный ноутбук со стилусом

В сравнительно немалую стоимость Yoga 9i входят два дополнительных аксессуара для более удобного управления компьютером. Первый – это перо Base Pen 4.0, адаптированное для работы под Windows 11, что еще больше усиливает сходство ноутбука с Apple iPad Pro и его стилусом Pencil.

leno603.jpg

Фото: Lenovo
Lenovo создала ноутбук-трансформер

Второй – это Bluetooth-клавиатура без блока цифровых клавиш (Numpad). Ее Lenovo предлагает использовать, расположив ноутбук почти вертикально или как книжку на фирменной подставке Folio Stand, которая тоже поставляется в комплекте. Также роль клавиатуры может играть любой из двух сенсорных экранов.

Был один экран – стало два

Yoga 9i – не единственный экспериментальный ноутбук Lenovo, в котором нет стандартной компоновки «экран плюс клавиатура плюс тачпад». Например, в 2020 г. на заре популярности смартфонов с гибким экраном в общем и Samsung Ga1axy Fold первого поколения в частности она выпустила мобильный ПК с таким же названием.

leno602.jpg

Фото: Lenovo
ThinkPad X1 Fold

Lenovo Fold (полное название – ThinkPad X1 Fold) оснащался сенсорным гибким дисплеем, который служил и основным экраном, и тачпадом, и клавиатурой одновременно. Как Yoga 9i, он работал под Windows, в его комплекте тоже были стилус и клавиатура, но только в коробке с ноутбуком в самой топовой модификации.

Георгий Дорофеев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти поймали «Энвижн» на хитроумных налоговых махинациях на десятки миллионов

Российский офис Hewlett Packard Enterprise проиграл миллиардный иск OCS

Оплата налогов переехала на «Госуслуги». Комиссии нет

Китай загнал США в угол. Сверхважный металл для систем ПВО и ПРО придется добывать из мусора

Власти ужесточили требования к центрам выдачи электронной подписи и их использованию

Создан супермощный клон Raspberry Pi на новейших процессорах Intel. Цена

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Накладные наушники без проводов: хиты продаж

Обзор умных часов Mobvoi TicWatch Pro 5: лучший компаньон для вашего смартфона

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Шаг к новому типу квантового компьютера: физики расщепляют фононы

Что означают струи, обнаруженные в магнитослое Марса?

Ликбез RnD.CNews: как работают ускорители частиц
Показать еще