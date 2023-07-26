Lenovo выпустила мобильный ПК с двумя экранами и без клавиатуры. Цена, видео

Lenovo представила ноутбук Yoga 9i, собранный словно из двух планшетов Apple iPad Pro. Вместо клавиатуры у него полноценный сенсорный экран на 13,3 дюйма, такой же, как и основной дисплей. 9i работает на Windows 11 и оснащается одним из новейших процессоров Intel, а комплект поставки включает беспроводную клавиатуру, стилус и специальную подставку для набора текста или чтения книг и документов.

Новый эксперимент Lenovo

Китайская компания Lenovo сообщила о старте продаж своего новейшего ноутбука Yoga 9i, лишенного клавиатуры и тачпада. Вместо них у него еще один большой сенсорный экран в дополнение к основному, и они могут работать как в связке друг с другом, так и по отдельности.

Принадлежность 9i к семейству Yoga указывает на расширенные возможности трансформации его корпуса. Он может раскрываться на 360 градусов, тем самым превращаясь, своего рода, в два соединенных между собой планшетных компьютера.

Новинка Lenovo – это полноценный ноутбук без каких-либо экспериментальных операционных систем и малоизвестных процессоров, поддержки которых нет ни в одной распространенной ОС. Yoga 9i работает на базе процессора Intel Core 13 поколения образца 2023 г. и с завода поставляется в предустановленной Windows 11.

Фото: Lenovo Один из вариантов использования второго дисплея

Первой страной, где Lenovo выпустила Yoga 9i, стал вовсе не Китай. Он поступил в продажу в Индии, где стоит в пределах 225 тыс. рупий, что соответствует $2740 или 247,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 26 июля 2023 г. Вероятность появления Yoga 9i в России есть – несмотря на то, что Lenovo еще в 2022 г. приостановила «белые» поставки своей техники на российский рынок, ее мобильные ПК по-прежнему доступны в рознице благодаря параллельному импорту.

Вдвое больше планшетов

Экраны в Yoga 9i имеют одинаковые спецификации, и это современные OLED-панели с диагональю 13,3 дюйма, что примерно соответствует планшету Apple iPad Pro в версии на 12,9 дюйма. Дисплеи выводят изображение в разрешении 2,8К при соотношении сторон 16:10 и яркости 400 нит в пике. Есть поддержка технологии HDR.

Оба экрана сенсорные, что позволяет использовать ноутбук в качестве планшета. Каждая из панелей, по заверениям разработчиков, способна выводить 100% оттенков из цветового пространства DCI-P3, что делает их пригодными для художников и фотографов.

В то же время Yoga 9i лишь отчасти пригоден для видеоигр, несмотря на все потенциальные возможности использования в них двух экранов. У ноутбука нет дискретной видеокарты, и потому все задачи, связанные с обработкой графики, решает Intel Iris Xe – видеоподсистема процессора Core i7-1355U.

Фото: Lenovo «Тяжелые» игры и Yoga 9i несовместимы

Сам CPU – это 10-нанометровое, 10-ядерное и 12-поточное решение с тактовой частотой 5 ГГц в пике. Процессор поставляется с 12 МБ кэша третьего уровня, имеет TDP 55 Вт при пиковой нагрузке и предназначается для ноутбуков.

Памяти и интерфейсов в достатке

Core i7-1355U умеет работать с оперативной памятью от DDR4-3200 и до LPDDR5x-6400. В новинке Lenovo используется именно LPDDR5x, объем которой неизменен и составляет 16 ГБ. Системный накопитель – это полноценный SSD на 1 ТБ с поддержкой скоростного интерфейса PCI-E Gen 4.

Обзор Yoga 9i

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Поскольку Lenovo Yoga 9i – это ноутбук, а не планшет, то и интерфейсов у него больше, чем у обычного планшетного компьютера. В данном случае это трио USB-C, каждый из которых получил поддержку Thunderbolt 4. Из беспроводных модулей упомянуты Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E (в России этот стандарт разрешен к использованию с декабря 2022 г.), наличие GPS-ресивера не заявлено.

Ноутбук дополнен пятимегапиксельной Full HD-камерой с ИК-сенсором для идентификации пользователя по лицу, четырьмя динамиками Bowers & Wilkins (два по 2 Вт и два по 1 Вт) с поддержкой Dolby Atmos, а также аккумулятором на 80 Втч. В закрытом состоянии размеры Yoga 9i составляют 299x204х16 мм, а весит он 1,34 кг.

Ноутбучный ноутбук со стилусом

В сравнительно немалую стоимость Yoga 9i входят два дополнительных аксессуара для более удобного управления компьютером. Первый – это перо Base Pen 4.0, адаптированное для работы под Windows 11, что еще больше усиливает сходство ноутбука с Apple iPad Pro и его стилусом Pencil.

Второй – это Bluetooth-клавиатура без блока цифровых клавиш (Numpad). Ее Lenovo предлагает использовать, расположив ноутбук почти вертикально или как книжку на фирменной подставке Folio Stand, которая тоже поставляется в комплекте. Также роль клавиатуры может играть любой из двух сенсорных экранов.

Был один экран – стало два

Yoga 9i – не единственный экспериментальный ноутбук Lenovo, в котором нет стандартной компоновки «экран плюс клавиатура плюс тачпад». Например, в 2020 г. на заре популярности смартфонов с гибким экраном в общем и Samsung Ga1axy Fold первого поколения в частности она выпустила мобильный ПК с таким же названием.

Фото: Lenovo ThinkPad X1 Fold

Lenovo Fold (полное название – ThinkPad X1 Fold) оснащался сенсорным гибким дисплеем, который служил и основным экраном, и тачпадом, и клавиатурой одновременно. Как Yoga 9i, он работал под Windows, в его комплекте тоже были стилус и клавиатура, но только в коробке с ноутбуком в самой топовой модификации.