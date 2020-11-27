Первый в мире ноутбук с гибким экраном вышел в России по невероятно высокой цене. Видео

В России дебютировал лэптоп Lenovo ThinkPad X1 Fold, не имеющий аналогов в мире за счет своего гибкого дисплея. На российском рынке он стоит почти два раза дороже, чем в США – разница в цене даже превышает стоимость нового MacBook Pro 13 на базе чипа Apple M1.

Слишком дорого для России

Компания Lenovo привезла в Россию ноутбук ThinkPad X1 Fold, ставший первым в мире мобильным ПК с гибким дисплеем. Не имеющий аналогов в мире, он не располагает и аппаратной клавиатурой – здесь она заменена на виртуальную, отображающуюся на экране.

В дополнение к оригинальной концепции, превращающей ThinkPad X1 Fold в своего рода аналог смартфона Samsung Galaxy Fold, ноутбук имеет при себе еще и необычный процессор Intel с нечетным числом ядер – их здесь пять. В российской рознице лэптоп появится в середине декабря 2020 г. по цене от 330 тыс. руб.

Политику ценообразования представители Lenovo во время презентации комментировать не стали. Между тем, в России ThinkPad X1 Fold стоит более чем в 1,7 раза дороже, чем в США, где он поступил в продажу еще в начале октября 2020 г. В этой стране базовая версия лэптопа обойдется покупателю в $2500 (188,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 27 ноября 2020 г.).

Lenovo ThinkPad X1 Fold

Для Европы Lenovo тоже значительно увеличила ценник, но он все равно ниже российского. В Старом свете ThinkPad X1 Fold стоит минимум 2800 евро или порядка 252,1 тыс. руб. В итоге, на разницу в стоимости между российской и американской версиями новинки Lenovo можно приобрести новейший Apple MacBook Pro 13 с SSD на 256 ГБ и чипом Apple M1 – в России он стоит 130 тыс. руб.

Напомним, что впервые Lenovo рассказала о ведущейся разработке лэптопа с гибким экраном еще в конце осени 2019 г., а его мировая премьера состоялась в начале января 2020 г. на выставке CES 2020. Другими словами, до России X1 Fold добрался спустя почти год с момента первого появления на публике.

На что способен дисплей

Экран, главная «фишка» Lenovo ThinkPad X1 Fold – это гибкая матрица pOLED компании LG Display. Как и в случае с другими устройствами с гибкими дисплеями, в ноутбуке есть хорошо заметная деформация панели на месте сгиба.

X1 Fold - и ноутбук, и большой планшет

Дисплей при диагонали 13,3 дюйма и соотношении сторон 4:3 поддерживает разрешение 2048х1536 точек. Он сенсорный, реагирует на касания стилусом и пальцами. Максимальная яркость экрана – всего 300 кд/м2, в наличии 95-процентный охват цветового пространства DCI-P3.

Обзор и тестирование Lenovo X1 Fold

Базовая версия ноутбука поставляется без дополнительных аксессуаров – стилуса Lenovo Mod Pen и съемной клавиатуры. Они есть в комплекте с более дорогими модификациями, и стилус пригодится, к примеру, для рисования или рукописного ввода, а клавиатура, подключаемая по Bluetooth, понадобится тем, кто много работает с текстом и не хочет привыкать к ее виртуальному аналогу.

Почему именно пять ядер

В основе новинки Lenovo находится процессор Intel Core i5-L16G7 семейства Lakefield. Как сообщал CNews, Intel впервые рассказала о нем еще в феврале 2020 г., и это, в некотором роде, ее эксперимент, притом дело здесь вовсе не только в количестве ядер (их пять).

Кремниевое «сердце» X1 Fold

В Core i5-L16G7 используется фирменная трехмерная компоновка Intel Forevos, позволяющая расположить все ядра, модули памяти и другие необходимые слои в одном 10-нанометровом полупроводниковом кристалле. Таким образом, это чип «все в одном», как и новый Apple M1, вот только его размеры заметно меньше – всего 12х12х1 мм.

Core i5-L16G7 не поддерживает HyperThreading, то есть количество ядер в нем равно количеству потоков обрабатываемой информации. Чип работает на частоте от 1,4 до 3 ГГц, имеет тепловыделение TDP на уровне 7 ватт и кэш-память третьего уровня 4 МБ.

Дискретной видеокарты в ноутбуке нет, так что задача по обработке графики тоже ложится на процессор.

Память и интерфейсы

Процессор, установленный в Lenovo X1 Fold, работает только с 8 ГБ оперативной памяти, других вариантов попросту нет. Встроенный накопитель имеет емкость от 256 ГБ до 1 ТБ.

Стилус и клавиатура покупателям базовой версии X1 Fold не достанутся

Все версии ноутбука дополнены ИК-камерой для верификации личности, 5-мегапиксельной обычной камерой, модулями Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 6 (802.11ax) и двумя портами USB-C 3.2 Gen2. В список опций входят LTE-модем и слот под карты nanoSIM.

Ноутбук работает до 10,4 часа в режиме воспроизведения видео от батареи на 50 Втч, а в комплекте поставляется 65-ваттный блок питания с поддержкой ускоренной зарядки.

Новинка Lenovo в закрытом состоянии с дополнительной клавиатурой

Габариты X1 Fold в сложенном виде составляют 236х158х28 мм, в разложенном – 299х235х12 мм при весе 999 граммов.

Лэптоп имеет при себе четыре встроенных микрофона и поддержку технологии Dolby Atmos для улучшения звука, генерируемого двумя направленными вверх высокочастотными динамиками и парой направленных вниз сабвуферов. Предустановленная операционная система – Microsoft Windows 10 Home или Pro в зависимости от конфигурации.