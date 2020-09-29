Lenovo выпустила первый в мире ноутбук c гибким экраном. Он в два раза дороже MacBook Pro

Lenovo назвала цену первого в мире ноутбука с гибким экраном, ThinkPad X1 Fold. За него просят минимум $2500, и это почти в двое больше цены MacBook Pro с экраном такой же диагонали. Также Lenovo анонсировала ThinkPad X1 Nano, один из самых легких ноутбуков в мире

Складной и очень дорогой

Компания Lenovo раскрыла стоимость своего 13-дюймового ноутбука ThinkPad X1 Fold – первого в мире мобильного ПК с гибким дисплеем. Как сообщал CNews, Lenovo впервые рассказала о нем в конце осени 2020 г., а премьеру провела в начале января 2020 г. на CES 2020, без указания стоимости. Клавиатуры у данной модели нет – экран заменяет ее.

С 29 сентября 2020 г. Lenovo принимает предварительные заказы на ThinkPad X1 Fold, и стоит он от $2500 (197,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 29 сентября 2020 г.) за самую базовую комплектацию. С точки зрения аппаратных спецификаций, за исключением экрана и процессора, ноутбук относится к среднему классу – в нем даже нет дискретной видеокарты, и графику приходится обрабатывать встроенному в процессор видеоядру.

Для сравнения, в США 13-дюймовый MacBook Pro с теми же объемами RAM и SSD стоит $1300 (102,7 тыс. руб.), в России его цена составляет 120 тыс. руб. Российские цены ThinkPad X1 Fold пока не объявлены.

Владельцам ThinkPad X1 Fold придется учиться печатать на виртуальной клавиатуре

Точные сроки начала продаж ThinkPad X1 Fold Lenovo не устанавливает.

Все комплектации ThinkPad X1 Fold

На сайте Lenovo сказано, что оформившие предзаказ на ThinkPad X1 Fold получат посылку в течение четырех-пяти недель, вне зависимости от выбранной конфигурации

Особенности дисплея

За время, прошедшее с премьеры, Lenovo не стала менять формат экрана или его спецификации. Это все та же pOLED-панель производства LG Display, и она поддерживает разрешение 2048х1536 точек при диагонали 13,3 дюйма и соотношении сторон 4:3 (формат 2К).

Ноутбук можно использовать как книгу

Экран сенсорный, поддерживает касания пальцами и стилусом, его пиковая яркость составляет 300 кд/м2. За сгибание корпуса отвечает входит особый шарнирный механизм, состоящий из множества звеньев для более плавного срабатывания, и в нем применяется углеродное волокно (карбон). По заверениям Lenovo, она выбирала из 26 разработанных ею вариантов механизма, разработанных ее специалистами, прежде чем остановиться на конкретно этом.

Очень необычный процессор

Наряду с ценами Lenovo раскрыла и все технические характеристики ThinkPad X1 Fold. Информация о наличии внутри него ARM-процессора не подтвердилась – будет классический х86, но в то же время не совсем обычный.

Lenovo остановила свой выбор на Intel Core i5-L16G7 семейства Lakefield, о котором, как сообщал CNews, Intel впервые поведала в феврале 2020 г. Его размеры составляют всего 12х12х1 миллиметр, и в дополнение к небольшим габаритам процессор обладает еще одной особенностью – нечетным количеством ядер, которых здесь пять.

Новый процессор Intel совсем крошечный

Компоновка чипа трехмерная – Intel использовала технологию Foveros, чтоб расположить все ядра, модули памяти и другие необходимые слои в одном 10-нанометровом полупроводниковом кристалле.

Core i5-L16G7 не поддерживает HyperThreading (у него пять ядер и столько же потоков), работает на частоте от 1,4 до 3 ГГц, имеет тепловыделение TDP на уровне 7 ватт и кэш-память третьего уровня 4 МБ. Максимальный поддерживаемый объем оперативной памяти LPDDR4X-4267 – 8 ГБ.

Прочие спецификации

Из-за ограничений, связанных с процессором, Lenovo установила во все версии ThinkPad X1 Fold по 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X-4267, и все они распаяны на системной плате. Роль штатного накопителя выполняет SSD емкостью от 256 ГБ до 1 ТБ.

Комплектная Bluetooth-клавиатура

Во всех комплектациях ноутбука есть ИК-камера для идентификации пользователя и 5-мегапиксельная обычная камера. Также в наличии модули Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.1. Младшая модификация ноутбука поставляется без дополнительных аксессуаров, а всем остальным положены фирменный стилус Lenovo Mod Pen и беспроводная клавиатура, работающая по Bluetooth, правда, пока только с английской раскладкой.

Программное обеспечение

Во время премьеры ThinkPad X1 Fold представители Lenovo сообщали, что ноутбук будет работать под управлением ОС Windows 10X – особой версии Windows 10, обученной работе на устройствах с гибкими дисплеями и с двумя экранами (как у планшета Microsoft Surface Neo). Впервые Microsoft показала ее в октябре 2019 г.

Пока неизвестно, насколько стабильно интерфейс Windows 10 будет работать на устройстве с гибким экраном

Тем не менее, ThinkPad X1 Fold поступит в продажу с предустановленной классической Windows 10, которая тоже упоминалась в качестве возможного варианта для данной модели. Все модификации ноутбука, кроме самой дорогой за $3100 (245 тыс. руб.) поставляются с Windows 10 Home, ей же досталась Pro-версия операционки Microsoft.

Невесомый ноутбук

Наряду с ценами на ThinkPad X1 Fold Lenovo раскрыла информацию и новом ноутбуке ThinkPad X1 Nano. Модель относится к разряду сверхлегких, так как ее масса составляет около 903 граммов (1,99 фунта). Как пишет портал Neowin, это самый легкий ноутбук семейства ThinkPad за всю историю ее существования.

ThinkPad X1 Nano весит меньше 1 килограмма

Лэптоп укомплектован 13-дюймовым дисплеем (опционально сенсорным) с соотношением сторон 16:10 и разрешением 2160x1350 пикселей. В ноутбуке присутствуют два направленных вверх высокочастотных динамика и столько направленных вниз низкочастотных динамика (сабвуфера) с поддержкой технологии Dolby Atmos.

Lenovo ThinkPad X1 Nano при габаритах 293x208x14 мм располагает процессором Intel Core 11 поколения Tiger Lake (модели Lenovo не называет). У него есть до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4, SSD до 1 ТБ и батарея 48 Втч на 17,3 часа автономной работы. Она поддерживает 65-ваттную зарядку по USB-C.

Сроки поступления ThinkPad X1 Nano не установлены. Ноутбук стоит от $1400 (110,6 тыс. руб.), и в цену входит ОС Windows 10 Home или Pro на выбор.