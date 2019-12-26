Lenovo начала российские продажи ноутбуков ThinkPad L13 и L13 Yoga. Цены

Lenovo представила в России ноутбуки ThinkPad L13 и ThinkPad L13 Yoga.

Lenovo ThinkPad L13 — ноутбук, в котором сочетаются дизайн, мощность и портативность. Лэптоп работает на новейших процессорах Intel 10 поколения и операционной системе Windows 10 Pro. Компьютер весит чуть более 1 кг и является решением для бизнес-сегмента.

Лэптоп оснащен портами USB 3.1, USB Type C, аудиоразъемом, кардридером MicroSD и выходом HDMI. ThinkPad L13 надежно защищает ваши данные: он оснащен системой Lenovo ThinkShield. Она включает в себя многофакторную аутентификацию с помощью Windows Hello, шторку веб-камеры для контроля конфиденциальности ThinkShutter, возможность распознавания лиц и множество других инструментов, призванных защитить ваш компьютер от несанкционированного доступа и кражи.

Ноутбук оснащен экраном 13,3 дюйма с тонкими рамками и интегрированной графикой Intel. Вне зависимости от того, проводят ли пользователи видеоконференции, создают диаграммы или решают другие визуальные задачи, дисплей обеспечивает фантастическую четкость передачи изображения. При выборе конфигурации опционально доступны сенсорный FHD дисплей и ИК-камера.

Lenovo ThinkPad L13 Yoga — ноутбук-трансформер концепции 2-в-1, сочетающий производительность и мобильность. Компьютер работает на процессорах Intel 10 поколения и операционной системе Windows 10 Pro.

Отличительной особенностью ThinkPad L13 Yoga является сенсорный 360-градусный FHD дисплей с тонкими рамками. Сложите ноутбук обратной стороной при просмотре или воспроизведении видео. А если нужен только дисплей, поставьте лэптоп на клавиатуру, как на подставку. Кроме того, ноутбук поддерживает перо ThinkPad Pen Pro, способное воплотить любые дизайнерские идеи.

Данные надежно защищены благодаря встроенному в ноутбук комплексному решению безопасности Lenovo ThinkShield, которое дополняет функции безопасности операционной системы Windows 10. Затвор ThinkShutter закрывает объектив ИК-камеры и веб-камеры стандарта HD.

ThinkPad L13 тонкий и легкий: он весит всего 1,38 кг, а его толщина — 17,6 мм. Лэптоп способен проработать до 14 часов на одном заряде аккумулятора и поддерживает технологию быстрой зарядки Rapid Charge, способной зарядить устройство на 80% всего за 1 час. Ноутбук оснащен портами USB 3.1, USB Type-C, аудиоразъемом, кардридером MicroSD и HDMI-выходом для максимальной совместимости с другими устройствами.

Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 доступен на российском рынке с декабря по ориентировочной розничной цене от 63990 рублей и выше в зависимости от конфигурации. Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 Yoga доступен на российском рынке с декабря по ориентировочной розничной цене от 63990 рублей и выше в зависимости от конфигурации.