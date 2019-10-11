Lenovo начала российские продажи ноутбука Yoga S740. Цены

Lenovo представила на российском рынке ноутбук Lenovo Yoga S740, который впервые был показан на выставке IFA 2019 в Берлине.

Lenovo Yoga — серия премиум-ноутбуков с передовым дизайном и вниманием к деталям. Устройства Yoga сочетают новейшие технологии и высочайшую производительность. Изготовленный из алюминия премиальной обработки, трансформер Yoga C940 привлекает к себе внимание как в режиме ноутбука, так и в режиме планшета. Благодаря Lenovo Yoga пользователи смогут достичь большего в любом месте и в любое время. Пользователи смогут выбрать версию либо с 14-дюймовым, либо с 15,6-дюймовым дисплеем. Ноутбук подходит как для развлечений, так и для работы.

Lenovo Yoga S740 (14 дюймов) получил новейшие процессоры Intel Core 10 поколения и Q-Control для включения интеллектуального режима работы кулеров для рационального энергопотребления, которое будет зависеть от выполняемой задачи. Благодаря Q-Control компьютер способен проработать до 15 часов на одном заряде аккумулятора. Лэптоп поддерживает технологию быстрой зарядки Rapid Charge, голосового ассистента Alexa, а также современный стандарт связи Wi-Fi 6.

Lenovo Yoga S740 оснащен безрамочным 4К VESA400 HDR дисплеем с яркостью 500 кд/кв. м и поддержкой технологии Dolby Vision, обеспечивающей широкую цветовую гамму. Кроме того, лэптоп поддерживает технологию Dolby Atmos для обеспечения качественного звука.

Ноутбук получил дискретную видеокарту Nvidia GeForce MX250: производительность увеличилась в 3,5 раза по сравнению с предыдущим поколением. Среди других особенностей Lenovo Yoga S740 стоит отметить наличие ИК-камеры и сканера отпечатков пальцев для входа в систему, а также поддержку TOF-сенсора (датчика глубины). Кроме того, лэптоп способен распознавать, рядом ли владелец. Если пользователь отошел от экрана, Yoga S740 автоматически поставит видео на паузу, а если вернулся, то продолжит воспроизводить его.

15,6-дюймовый Lenovo Yoga S740 предлагает пользователям десктопную производительность в ультратонком и легком корпусе. Восьмиядерный процессор Intel Core 9 поколения разгоняется до частоты в 5ГГц в турборежиме. Ноутбук оснащается мощной видеокартой Nvidia GeForce GTX 1650, благодаря чему легко справляется с множеством задач одновременно.

Этот ноутбук оснащен затвором TrueBlock Privacy для обеспечения контроля приватности и обладает впечатляющим временем автономной работы — 14 часов на одном заряде аккумулятора.

На Lenovo Yoga S740 предустановлено программное обеспечение Lenovo Vantage для быстрого и удобного поиска и установки обновлений драйверов и BIOS, Microsoft Office 2019 и антивирус McAfee LiveSafe.

Lenovo Yoga S740 доступна на российском рынке с октября этого года по ориентировочным розничным ценам: 14 дюймов — от 75 тыс. руб., 15,6 дюймов — от 110 тыс. руб.