Новое в СХД
СХД для высокопроизводительных вычислений — на что обратить внимание?
Новое в СХД
Когда исчезнут бумажные деньги? ЦБ прогнозирует рост безналичных платежей
Безопасность
Исследование: киберугроза еще никогда не была так высока

Спецпроекты

Lenovo представила ноутбук-трансформер Yoga С740. Цена. Фото

Техника

Lenovo представила на российском рынке ноутбук Lenovo Yoga С740.

Изготовленный из алюминия премиальной обработки, тонкий, легкий и производительный Yoga С740 способен мгновенно трансформироваться из ноутбука в планшет и обратно. Девайс концепции два в одном доступен в конфигурациях 14 и 15,6 дюймов в цветах Mica или Iron Grey. Благодаря оптимизации новейшие процессоры Intel Core десятого поколения не только быстро справляются с самыми ресурсоемкими приложениями, но и обеспечивают длительное время автономной работы. 14-дюймовый лэптоп работает 13 часов на одном заряде аккумулятора, 15,6-дюймовый — 15 часов. А технология Rapid Charge позволит зарядить ноутбук на 80% за один час.

15,6-дюймовая модель опционально поставляется с FHD VESA400 HDR сенсорным дисплеем с высокой яркостью в 500 кд/м2 и поддержкой технологии Dolby Vision с матрицей IPS. Yoga С740 также оснащен динамиками с поддержкой Dolby Atmos: звук окружает вас.

lenovo_yoga_c740_15inchirongreyfacingleft.png

Ноутбук-трансформер Lenovo Yoga C740

Ноутбук оснащен самыми современными стандартами беспроводной связи. Wi-Fi 6 предлагает скорости до 9,6 Гбит/с, что в 2,7 раза быстрее по сравнению с Wi-Fi 5, и обеспечивает лучшее покрытие сети.

Лэптоп оснащается сканером отпечатков пальцев: авторизация в системе занимает менее двух секунд. Такой способ входа в ОС в среднем в три раза быстрее по сравнению с вводом пароля. Затвор TrueBlock Privacy обеспечивает контроль приватности: когда веб-камера не нужна, просто закройте её.

Lenovo Yoga С740 доступен на российском рынке с октября 2019 г. по ориентировочным розничным ценам: 14 дюймов — от 85 тыс. руб.; 15,6 дюймов — от 90 тыс. руб.

Другие материалы рубрики

Meizu выпустила мощный смартфон - «убийцу» дешевых флагманов Xiaomi. Цена

Создан тамагочи для хакеров, который питается взломанными Wi-Fi сетями. Видео

Windows навсегда пропишется в новых ПК. Удалять ее будет нельзя

Intel снизит цены на старые процессоры, которые оказались вдвое дороже новых

Рассекречены характеристики российского восьмиядерного процессора «Байкал». Цена

Раскрыты характеристики первого в мире полностью модульного ПК

Техника

Цена экономии: какие проблемы неизбежны при использовании неоригинальных картриджей

Выбираем внешний накопитель: SSD и HDD

Лучшие 4K телевизоры: хиты продаж

Обзор МФУ Xerox B215: для дома и бизнеса
Показать еще
Технология месяца

6G перебьет аппетит к 5G?

Сети 6G, как ожидают аналитики, начнут появляться уже через пять-десять лет.

Стратегия месяца

Кто будет управлять облачной частью бизнеса?

Неудивительно, что популярность гибридной модели стремительно растет.

Экспертиза: Нужен ли России доступ к «мировому» облаку Облака и «железо»: на чем работают современные системы искусственного интеллекта