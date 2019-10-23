Lenovo представила ноутбук-трансформер Yoga С740. Цена. Фото

Lenovo представила на российском рынке ноутбук Lenovo Yoga С740.

Изготовленный из алюминия премиальной обработки, тонкий, легкий и производительный Yoga С740 способен мгновенно трансформироваться из ноутбука в планшет и обратно. Девайс концепции два в одном доступен в конфигурациях 14 и 15,6 дюймов в цветах Mica или Iron Grey. Благодаря оптимизации новейшие процессоры Intel Core десятого поколения не только быстро справляются с самыми ресурсоемкими приложениями, но и обеспечивают длительное время автономной работы. 14-дюймовый лэптоп работает 13 часов на одном заряде аккумулятора, 15,6-дюймовый — 15 часов. А технология Rapid Charge позволит зарядить ноутбук на 80% за один час.

15,6-дюймовая модель опционально поставляется с FHD VESA400 HDR сенсорным дисплеем с высокой яркостью в 500 кд/м2 и поддержкой технологии Dolby Vision с матрицей IPS. Yoga С740 также оснащен динамиками с поддержкой Dolby Atmos: звук окружает вас.

Ноутбук-трансформер Lenovo Yoga C740

Ноутбук оснащен самыми современными стандартами беспроводной связи. Wi-Fi 6 предлагает скорости до 9,6 Гбит/с, что в 2,7 раза быстрее по сравнению с Wi-Fi 5, и обеспечивает лучшее покрытие сети.

Лэптоп оснащается сканером отпечатков пальцев: авторизация в системе занимает менее двух секунд. Такой способ входа в ОС в среднем в три раза быстрее по сравнению с вводом пароля. Затвор TrueBlock Privacy обеспечивает контроль приватности: когда веб-камера не нужна, просто закройте её.

Lenovo Yoga С740 доступен на российском рынке с октября 2019 г. по ориентировочным розничным ценам: 14 дюймов — от 85 тыс. руб.; 15,6 дюймов — от 90 тыс. руб.