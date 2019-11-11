Lenovo представила бесшумный ноутбук Ideapad Slim 1 на российском рынке. Цена. Фото

Lenovo представила в России ноутбук Ideapad Slim 1. Lenovo Ideapad Slim 1 — бесшумный ноутбук для ежедневного использования. Он оснащен процессорами AMD и емкой батареей.

Благодаря использованию специальных энергоэффективных версий процессоров АMD А-серий, Ideapad Slim 1 оснащен пассивным охлаждением, что означает полное отсутствие шума при работе.

14-дюймовая версия Ideapad Slim 1 получила FHD TN дисплей с яркостью 220 нит и тонкими боковыми рамками, а 11-дюймовая версия поставляется с матрицей HD TN с высокой яркостью – 250 нит. Насладитесь кристально чистым звуком благодаря встроенным стереодинамикам с поддержкой технологии Dolby Audio.

Ноутбук Lenovo Ideapad Slim 1

Ноутбук подходит для использования как дома, так и в поездках. 11-дюймовая модель весит 1,2 кг, а 14-дюймовая — 1,4 кг. Пользователи смогут выбирать из трех цветов: Platinum Grey (основная доступная в России), Ice Blue (доступны в 11-дюймовой и 14-дюймовой версии) и Flame Orange (только для 14-дюймовой версии). На лэптопе установлено программное обеспечение Lenovo Vantage, позволяющее автоматически находить, скачивать и устанавливать нужные обновления для драйверов и BIOS с сайта Lenovo, запускать диагностику устройства, а также включает в себя центр управления всеми настройками ноутбука.

Ноутбук Lenovo Ideapad Slim 1 доступен на российском рынке с ноября 2019 г. эксклюзивно в сети DNS по ориентировочной розничной цене от 16990 руб. и выше в зависимости от конфигурации