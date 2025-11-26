Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186168
ИКТ 14440
Организации 11194
Ведомства 1492
Ассоциации 1069
Технологии 3531
Системы 26419
Персоны 80213
География 2984
Статьи 1569
Пресса 1260
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2741
Мероприятия 877

Шульгин Дмитрий


СОБЫТИЯ


26.11.2025 Comindware и iRidi создают интеграционное решение для предиктивного управления зданиями 1
02.06.2009 Продажи ноутбуков в России упали на 30% 1
01.06.2009 Россия: поставки ноутбуков сократились на почти треть 1
04.07.2008 Google проникает в Россию изнутри 1
29.02.2008 Ноутбуки в России: "карлики" наступают 1
28.08.2007 Dell заметил малый бизнес 1
07.04.2005 Microsoft провела конференцию в Москве 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Шульгин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Acer Group - Acer Inc 2651 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2096 3
Samsung Electronics 10605 2
HP - Hewlett-Packard 3643 2
Dell EMC 5089 2
HP Inc. 5755 2
Toshiba Corporation 2954 2
AMD - Advanced Micro Devices 4459 1
Microsoft Corporation 25220 1
Intel Corporation 12524 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 1
IBM - International Business Machines Corp 9550 1
Apple Inc 12602 1
Yandex - Яндекс 8384 1
Lenovo Group 2357 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 973 1
Крок - Croc 1814 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 400 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 961 1
Dell Technologies - Dell Computer 2161 1
Google LLC 12233 1
Sony 6629 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 549 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 832 1
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 135 1
ДиалогНаука 259 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 679 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 168 1
Yahoo! 3707 1
K-Systems - К-Системс 138 1
Rover - RoverComputers 418 1
Merlion System Solutions 11 1
РЖД - Российские железные дороги 1996 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2684 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 81 1
ИАЭГ - Институт архитектуры электронного государства 1 1
ВТБ Страхование - ВТБ МС - ВТБ Медицинское страхование - Росно-МС 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12789 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2809 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5219 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 748 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 942 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Правительство Москвы - МСР ГУП - Московский социальный регистр - Социальная карта студента - Социальная карта учащегося - Единый реестр социальных льготников, ЕРСЛ, Единая городская база данных населения Москвы, ЕГБДН 36 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 295 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 195 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 278 1
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 35 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14970 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16666 2
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1099 2
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1870 1
OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 605 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4674 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12327 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12957 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5232 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9689 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14353 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72748 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13294 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28899 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2676 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31845 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56974 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2016 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3074 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12243 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 884 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8855 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4052 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7734 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8087 1
Data monetization - Монетизация данных 1825 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1846 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9337 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33837 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2709 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1558 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7045 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3393 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2397 1
UMPC - Ultra-Mobile PC - Origami Project - Vistagami - спецификация на мобильные компьютеры небольшого размера 98 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1500 1
Социальная карта - Social card 251 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 719 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 901 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1063 2
Microsoft Windows XP 2419 1
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 191 1
Microsoft Office 3936 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1718 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 484 1
Mozilla Firefox - браузер 1917 1
Intel x86 - архитектура процессора 1981 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1101 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 346 1
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
Google Picasa Web Albums 167 1
Google Desktop 42 1
Google Toolbar 28 1
HP Pavilion Notebook - HP Pavilion dv - HP Pavilion g - серия ноутбуков 119 1
Dell Vostro - Серия ноутбуков 40 1
Крос - CROC XML Framework.NET 1 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1478 1
Dell Michael - Делл Майкл 193 2
Мочар Василий 19 2
Данилов Андрей 3 1
Кононыхин Дмитрий 1 1
Батаршин Эдуард 2 1
Монастырская Наталья 3 1
Сычев Евгений 2 1
Бабак Юрий 1 1
Терещенко Владимир 1 1
Чечеткин Евгений 1 1
Курбасов Михаил 1 1
Шипилов Михаил 1 1
Мехедькин Анатолий 3 1
Мороз Алексей 1 1
Пашкевич Иван 5 1
Марченко Александр 4 1
Халепский Вадим 1 1
Гитт Милена 1 1
Сидоренко Михаил 5 1
Дьяков Петр 12 1
Бяхов Олег 59 1
Ромашкин Алексей 15 1
Аитов Тимур 197 1
Ухлинов Леонид 59 1
Сочилин Геннадий 7 1
Мишин Глеб 70 1
Дергунова Ольга 120 1
Церенов Церен 47 1
Басов Алексей 115 1
Воронецкий Эдуард 46 1
Дахновский Дмитрий 9 1
Демидов Александр 20 1
Козлов Андрей 28 1
Сергеев Дмитрий 61 1
Лившиц Дмитрий 23 1
Вышлов Андрей 23 1
Агамирзян Игорь 74 1
Данилин Александр 17 1
Мамыкин Владимир 44 1
Гайдамаков Сергей 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 156191 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45577 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 2
Африка - Африканский регион 3567 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18496 1
Азия - Азиатский регион 5734 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53392 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14470 1
Китай - Тайвань 4127 1
Япония 13530 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18146 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2637 1
Ближний Восток 3028 1
Европа 24614 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3181 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 627 1
Европа Восточная 3121 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2947 2
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10699 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31725 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3730 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6233 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11408 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25880 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11715 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54831 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3761 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2257 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10503 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7322 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1536 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5271 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2497 1
U.S. SSA - Social Security Administration - Администрация социального обеспечения США - SSN - Social Security number - Номер социального страхования граждан и резидентов США 58 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11400 1
ITResearch 121 5
IDC - International Data Corporation 4942 1
Gartner - Гартнер 3603 1
comScore 379 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Электронное государство XXI века 32 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1402533, в очереди разбора - 733333.
Создано именных указателей - 186168.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

10 удобных функций Telegram в 2025 году, о которых не все знают

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще