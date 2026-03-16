Индексная книга (каталог) CNews*
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Данилов Андрей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 4, упоминаний - 7
Данилов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Христенко Виктор 44 2
|Кононыхин Дмитрий 1 1
|Батаршин Эдуард 2 1
|Монастырская Наталья 3 1
|Сычев Евгений 2 1
|Бабак Юрий 1 1
|Терещенко Владимир 1 1
|Курбасов Михаил 1 1
|Шипилов Михаил 1 1
|Алехин Виктор 4 1
|Мехедькин Анатолий 3 1
|Мороз Алексей 1 1
|Пашкевич Иван 5 1
|Марченко Александр 4 1
|Халепский Вадим 1 1
|Астрелина Софья 2 1
|Коротаев Максим 1 1
|Мальцев Максим 2 1
|Дергунова Ольга 120 1
|Аитов Тимур 197 1
|Демидов Александр 20 1
|Козлов Андрей 31 1
|Сергеев Дмитрий 61 1
|Лившиц Дмитрий 23 1
|Еремин Андрей 17 1
|Вышлов Андрей 23 1
|Агамирзян Игорь 74 1
|Ухлинов Леонид 61 1
|Ильичев Михаил 20 1
|Дьяков Петр 12 1
|Данилин Александр 17 1
|Бяхов Олег 59 1
|Мамыкин Владимир 44 1
|Церенов Церен 47 1
|Гайдамаков Сергей 27 1
|Ромашкин Алексей 16 1
|Антимонов Сергей 11 1
|Шаин Андрей 6 1
|Карачаров Олег 7 1
|Шульгин Дмитрий 7 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
|АГАУ - Алтайский ГАУ - Алтайский государственный аграрный университет 16 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.