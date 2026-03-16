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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
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Данилов Андрей

СОБЫТИЯ


16.03.2026 ИИ-платформа Iskra привлекла 10 млн руб. на рост в сегменте маркетинговой автоматизации 4
05.09.2025 Студенты Алтайского ГАУ вместе со специалистами компании 2ГИС развивают цифровую инфраструктуру Барнаула 1
03.08.2021 В экосистеме «Сбера» появился «Сберзвук бизнес» 1
07.04.2005 Microsoft провела конференцию в Москве 1

Публикаций - 4, упоминаний - 7

Данилов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Keygo - Киго 4 1
Restik - Рестик 3 1
Microsoft Corporation 25775 1
Крок - Croc 1964 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 1
ДиалогНаука 271 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
Звукбизнес - Звук бизнес 8 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВТБ Страхование - ВТБ МС - ВТБ Медицинское страхование - Росно-МС 15 1
Сбер - СберИнтертеймент 3 1
ИАЭГ - Институт архитектуры электронного государства 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 35 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Правительство Москвы - МСР ГУП - Московский социальный регистр - Социальная карта студента - Социальная карта учащегося - Единый реестр социальных льготников, ЕРСЛ, Единая городская база данных населения Москвы, ЕГБДН 36 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 1
Оцифровка - Digitization 5185 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1267 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1540 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1209 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 1
Website SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация - Website audit - Аудит сайта - Black Hat SEO 291 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 985 1
Data monetization - Монетизация данных 1965 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 1008 1
Социальная карта - Social card 252 1
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 89 2
Microsoft Office 4170 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 1
Крос - CROC XML Framework.NET 1 1
Христенко Виктор 44 2
Кононыхин Дмитрий 1 1
Батаршин Эдуард 2 1
Монастырская Наталья 3 1
Сычев Евгений 2 1
Бабак Юрий 1 1
Терещенко Владимир 1 1
Курбасов Михаил 1 1
Шипилов Михаил 1 1
Алехин Виктор 4 1
Мехедькин Анатолий 3 1
Мороз Алексей 1 1
Пашкевич Иван 5 1
Марченко Александр 4 1
Халепский Вадим 1 1
Астрелина Софья 2 1
Коротаев Максим 1 1
Мальцев Максим 2 1
Дергунова Ольга 120 1
Аитов Тимур 197 1
Демидов Александр 20 1
Козлов Андрей 31 1
Сергеев Дмитрий 61 1
Лившиц Дмитрий 23 1
Еремин Андрей 17 1
Вышлов Андрей 23 1
Агамирзян Игорь 74 1
Ухлинов Леонид 61 1
Ильичев Михаил 20 1
Дьяков Петр 12 1
Данилин Александр 17 1
Бяхов Олег 59 1
Мамыкин Владимир 44 1
Церенов Церен 47 1
Гайдамаков Сергей 27 1
Ромашкин Алексей 16 1
Антимонов Сергей 11 1
Шаин Андрей 6 1
Карачаров Олег 7 1
Шульгин Дмитрий 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 660 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 671 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 464 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
U.S. SSA - Social Security Administration - Администрация социального обеспечения США - SSN - Social Security number - Номер социального страхования граждан и резидентов США 59 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 265 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
АГАУ - Алтайский ГАУ - Алтайский государственный аграрный университет 16 1
Электронное государство XXI века 32 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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