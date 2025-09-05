Разделы

Студенты Алтайского ГАУ вместе со специалистами компании 2ГИС развивают цифровую инфраструктуру Барнаула

Студенты второго курса Факультета природообустройства Алтайского ГАУ, обучающиеся по специальности «Прикладная геодезия» Андрей Еремин и Софья Астрелина успешно прошли летнюю производственную практику в компании 2ГИС. Об этом CNews сообщили представители АГАУ.

В рамках практики ребята погрузились в работу специалистов геоинформационных систем, освоили профессиональное программное обеспечение QGIS, занимались оцифровкой спутниковых снимков, а также выезжали на реальные объекты с использованием специального мобильного приложения для сбора геоданных.

Студенты приняли участие в создании и обновлении картографических данных для сервисов 2ГИС. Например, разработали поэтажную схему корпуса экономического факультета АГАУ (ул. Молодежная, 45). Это упростит навигацию по корпусу для студентов, преподавателей и гостей университета.

Кроме того, студенты детализировали карту жилого комплекса «Колумб» в новом микрорайоне Барнаула, новостройках Барнаула, что сделает визуализацию района более точной и полезной для пользователей.

В компании отмечают, что работа студентов АГАУ не только позволила им проявить профессиональные компетенции, полученные в университете, но и внесла реальный вклад в развитие цифровой инфраструктуры города. Обновленные карты делают навигацию проще, а визуальное представление объектов — более наглядным и информативным.

«Это уже второй год успешного взаимодействия АГАУ и 2ГИС, и такой опыт показывает, насколько важно и ценно практическое обучение в реальных условиях. Надеемся, что впереди еще много интересных проектов и новых открытий», - сказал заместитель директора по работе с клиентами филиала 2ГИС в Барнауле Андрей Данилов.

Сотрудничество между Алтайским ГАУ и компанией 2ГИС началось в 2024 г. и уже коснулось целого ряда аспектов совершенствования ГИС-сервисов на региональном уровне.

