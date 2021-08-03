В экосистеме «Сбера» появился «Сберзвук бизнес»

«Музлаб» — b2b-аудиосервис «Сбера», провёл ребрендинг и сменил название на «Сберзвук бизнес». Также сервис получил новую айдентику — логотип, цветовую палитру и шрифты. Аудиосервис является частью компании «Сберзвук» и входит в группу компаний «Сберинтертеймент». Лидирующий игрок рынка b2b-аудиостриминга вошёл в экосистему «Сбера» 19 апреля 2021 г. Основа бизнеса компании — медиаконтент для коммерческих и общественных пространств.

Клиенты «Сберзвук бизнес» — магазины, рестораны, салоны красоты, АЗС и другие общественные и коммерческие пространства — получают качественный и полный пакет услуг по медиа обеспечению своих пространств. Это формирование тематических музыкальных и видео подборок, возможность размещать рекламу в них и круглосуточная техническая поддержка. Оплачивая единую подписку на Сберзвук бизнес, компании получают систему управления воспроизведением контента, очистку прав на его использование, автоматическое составление отчётности, согласно которой Сберзвук бизнес самостоятельно осуществляет выплаты правообладателям, освобождая от любой рутины своих клиентов. А благодаря тому, что у СберЗвука есть развитый b2c-сервис, клиенты Сберзвук бизнес получают ещё и уникальные возможности: им доступны инструменты для коммуникаций и другого взаимодействия со своей аудиторией, даже когда она находится за пределами их заведений. Посетители пространств смогут «забрать» с собой в приложении СберЗвук музыку из любой точки, если она им понравилась, или заранее перед посещением того или иного места послушать, что в нём играет.

«Тотальное присутствие — один из главных принципов развития СберЗвука. Мы стремимся к тому, чтобы быть рядом с человеком, где бы он ни находился. Коммерческие и общественные пространства — это места, где мы, как правило, не слушаем индивидуальный плеер, потому что находимся в компании или общаемся с персоналом. Медиапотоки, которыми Сберзвук бизнес снабжает такие места, — это наш способ продолжать контактировать с пользователями в те моменты времени, когда они не используют b2c-сервис (приложения или сайт). Таким образом, СберЗвук благодаря своему b2b направлению ещё более эффективно обеспечивает выполнение своей главной функции для экосистемы Сбера — контакт и удержание пользователей в течение так называемого неэкранного времени,- сказал Михаил Ильичёв, генеральный директор аудиосервиса «Сберзвук».

«Мы вывели на рынок яркий бренд с человеческим лицом, лучшие черты которого сохраним и проявим в составе экосистемы. В ближайший год мы планируем усилить свои позиции на рынке — звучать и присутствовать на всех поверхностях, предоставлять свои услуги для онлайн-бизнесов, создавать больше возможностей и продуктов для своих клиентов, артистов и других креаторов. Глубокие синергии со Сберзвуком и Сбером позволят существенно увеличить нашу аудиторию и усилить позиции компании в b2b-сегменте, а клиентам — получать новые возможности от использования контента и других творческих услуг креаторов, - отметил Виктор Христенко, СЕО компании «Сберзвук бизнес».

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«Музлаб» был создан в 2016 году Виктором Христенко и Андреем Даниловым. На текущий момент компания представлена в 300 городах и населённых пунктах России, а также в четырёх зарубежных странах. Её клиенты — более 1500 представителей малого, среднего и крупного бизнеса. Охват дневной аудитории сервиса превышает 8 млн человек более чем в 10 тыс. точек.

Новый сервис «Сберзвук бизнес» даёт возможность создавать плейлисты автоматически, самостоятельно или с помощью музыкальных редакторов, программировать музыкальные потоки, что увеличивает время, проведённое клиентами в заведении. С помощью Сберзвук бизнеса легко размещать рекламу в потоках видео- и аудиооконтента, а также брендировать собственные плейлисты джинглами и отбивками. Плеер и девайс позволяют использовать готовые плейлисты и управлять аудиорекламой во всех точках через единый личный кабинет Сберзвук бизнес. Кроме того, сервис выступает в качестве единого центра управления видеоконтентом для экранов, размещённых в пространствах компании.