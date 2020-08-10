Acer представила в России новые ноутбуки для геймеров Nitro 5

Компания Acer представила на российском рынке три игровых модели из линейки Nitro. Новинки — 17,3-дюймовый и два 15,6-дюймовых ноутбука — отличаются сдержанным и стильным дизайном, частотой обновления экрана до 144 Гц, временем отклика до 3 мс, а также современным «железом», включая видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2060, которое легко справится с современными играми и ожидаемыми хитами 2020 г. В продаже в России все три версии Nitro 5 появятся в III квартале 2020 г.

Ноутбуки Acer Nitro 5 — классические игровые модели Acer, которые выглядят одновременно стильно и достаточно сдержано благодаря сочетанию тонкого корпуса, скошенных острых углов и фирменных красных вставок на задней панели. Они наверняка понравятся как геймерам, так и обычным пользователям, которые ценят современный дизайн. Максимально тонкие рамки вокруг 17,3-дюймового экрана AN517-52 и 15,6-дюймовых у AN515-55 и AN515-44 с соотношением корпуса к экрану в 80% позволяют полностью сосредоточить внимание на происходящем в игре, а RGB-подсветка с 4 независимыми зонами либо красная светодиодная подсветка клавиатуры помогут с комфортом играть и набирать текст даже при слабом освещении.

Во всех трех моделях применяется современная матрица IPS, которая обеспечивает углы обзора до 170 градусов по горизонтали и вертикали и максимальную яркость. При этом поддержка разрешения FullHD (1920 х 1080) гарантирует качественную детализацию изображения в играх, а разогнанное до 3 мс время отклика и высокая частота обновления экрана (144 Гц) устраняют размытие в движении и помогают мгновенно реагировать на внутриигровые события.

Новые Acer Nitro 5 — настоящие геймерские ПК в корпусе ноутбуков. В AN517-52 и AN515-55 возможна установка топовых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 2060 с технологией трассировки лучей и процессоров Intel десятого поколения вплоть до Intel CoreTM i7-10750H, а в AN515-44 — NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti и восьмиядерного AMD RyzenTM 7 4800H. Все новинки оборудованы до 32 Гб ОЗУ DDR4, а для хранения игровых данных и коллекций файлов пользователей предусмотрена установка до двух твердотельных накопителей с поддержкой RAID массива и жесткого диска емкостью до 2 Тб.

Acer Nitro 5

Nitro 5 оборудованы системой охлаждения с двумя вентиляторами и 4 воздуховодами. Благодаря технологии Acer CoolBoost эта система может повышать скорость вентиляторов на дополнительные 10%, и эффективность охлаждения видеокарты и процессора на 9% (по сравнению с автоматическим режимом), а ПО NitroSense позволит пользователю в реальном времени отслеживать все необходимые параметры работы ноутбука, включая скорость вентиляторов и температуру компонентов.

Ноутбуки оборудованы мощными 2-ваттными динамиками и поддерживают технологию DTS:X Ultra для создания уникального трехмерного звучания, которое поможет определить местоположение противников на карте. Также новинки поддерживают собственную технологию Acer TrueHarmony для улучшения качества звука, а Acer Purified Voice, встроенная HD-камера и два микрофона позволят общаться с друзьями и товарищами по команде без лишних шумов и искажений.

Для многопользовательских игр и подключения к Сети в Acer Nitro 5 используется сетевая карта Killer Ethernet E2600, ПО которой способно выдавать максимальный приоритет игровому трафику, а за беспроводную связь отвечает адаптер Intel Wi-Fi 6 с поддержкой новейшего стандарта передачи данных и технологии 2x2 MU-MIMO. Для работы с внешними мониторами и различными гаджетами пользователя в новинках есть 4 порта USB 3.2 и порт HDMI 2.0.

Игровые ноутбуки Acer Nitro 5 AN517-52, AN515-55 и AN515-44 появятся на российском рынке в III квартале 2020 г. по рекомендованным розничным ценам 65 990, 64 990 и 59 990 руб. соответственно.