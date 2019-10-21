Acer представила в России игровой ноутбук Nitro 7. Цена

Acer представила на российском рынке новый геймерский ноутбук из линейки Nitro — 15,6-дюймовый Nitro 7. При толщине металлического корпуса 19,9 мм и небольшом весе новинка поддерживает процессоры и видеокарты нового поколения, обладает мощной системой охлаждения и отлично справляется со всеми современными играми.

При разработке Nitro 7 инженеры Acer делали ставку на геймеров, которые часто играют в дороге или выбираются на LAN-вечеринки, поэтому новая модель получилась максимально легкой и компактной. Nitro 7 весит всего 2,5 кг и имеет толщину 19,9 мм. Корпус устройства выполнен из прочного алюминия и в закрытом виде выглядит как тонкая металлическая пластина со скошенными углами. Ноутбук буквально притягивает к себе взгляды и радует пользователей сочетанием сдержанности и стильного современного дизайна.

Nitro 7 оборудован 15,6-дюймовым экраном с матрицей IPS и разрешением Full HD (1920х1080 пикс.). Благодаря тонким рамкам соотношение экрана и корпуса удалось довести до впечатляющих 78%. Максимальная яркость экрана в 300 нит и отличная цветопередача с 72-процентным охватом гаммы NTSC обеспечивают высокое качество изображения. Геймеры наверняка оценят частоту обновления 144 Гц и разогнанное до 3 мс время отклика.

В Nitro 7 предусмотрена поддержка установки новейших компонентов, вплоть до процессоров Intel Core i7 девятого поколения и видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1660Ti, благодаря чему количество кадров в секунду даже в самый разгар боя остается впечатляющим. Кроме того, в ноутбук можно установить до 32 ГБ ОЗУ DDR4, два скоростных твердотельных накопителя PCIe Gen 3x4 NVMe в RAID 0 и жесткий диск для хранения игровой коллекции емкостью до 2 Тб. Для подключения внешних устройств и дополнительных мониторов в Nitro 7 предусмотрены порты USB 3.1 Type-C и HDMI 2.0.

Любителей сетевых баталий порадует наличие современной сетевой карты Killer Ethernet E2500 и поддержка гигабитной Wi-Fi-связи 802.11ac с технологией 2x2 MU-MIMO. Сетевая карта Killer Ethernet E2500 может выставлять максимальный приоритет игровому трафику, используя свой потенциал или возможности ПО Acer Network Optimizer, что гарантирует отсутствие лагов и подвисаний в мультиплеере. Всем поклонникам музыки (и любителям громких взрывов) по душе придется встроенная аудиосистема Nitro 7, которая поддерживает как технологию Waves MaxxAudio, так и собственную разработку Acer — Acer TrueHarmony, что обеспечивает качество звука и позволяет выбрать один из трех режимов: для усиления низких частот, улучшения качества диалогов и увеличения максимального порога громкости в играх.

Несмотря на наличие мощных компонентов и широкие возможности, управлять Nitro 7 просто. Для этого в ноутбуке предусмотрено ПО NitroSense, которое запускается нажатием специальной клавиши на клавиатуре. NitroSense позволяет отслеживать всю основную информацию о состоянии и температуре видеокарты и процессора, включать различные режимы работы аудиосистемы и выбирать план управления питанием, благодаря которому устройство сможет проработать дольше от одного заряда. Кстати, заявленное время автономной работы Nitro 7 — целых восемь часов.

В том же приложении NitroSense пользователь сможет включить режим усиленного охлаждения ноутбука при помощи технологии CoolBoost, которая повышает скорость вращения двух корпусных вентиляторов под нагрузкой и обеспечивает почти десятипроцентный прирост эффективности охлаждения видеокарты и процессора.

Ноутбук Acer Nitro 7 уже доступен в российской рознице по цене от 69 990 рублей.