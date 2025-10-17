Intel втихую повышает цены на старые процессоры на 20%. Это не маразм, а холодный расчет – новые процессоры никто не покупает

Intel без предупреждения подняла цены на ряд процессоров Core 14 поколения – они подорожали на 15-20%. Индексация была прицельной – подорожали только самые популярные модели, которые продаются гораздо более активно на фоне Core 15 поколения, которые ощутимо дороже предшественников и хуже их в некоторых тестах.

С миру по нитке, с пользователя по доллару

Компания Intel без официальных заявлений повысила цепы на процессоры Core i3/i5/i7/i9 предыдущих поколений во многих странах мира, пишет портал TechPowerUp. В первую очередь это коснулось линейки Core 14 поколения, которая намного более популярна среди как обычных пользователей, так и компаний, занимающихся сборкой готовых компьютеров.

Больше всего от повышения цен пострадали азиатские страны. Например, в Южной Корее совсем уж базовый чип Core i3-14100F стал стоить на 15% дороже, притом рост цен оказался не только неожиданным, но и очень быстрым – стоимость процессора взлетела за считанные дни.

Однако, как показала практика, 15% – далеко не предел для Intel, стремящейся, как и любой другой бизнес, заработать как можно денег. Так, в Японии процессор Core i5-14400 всего за пару недель подорожал на 20%.

Intel Пока Intel играет с ценами на старые процессоры, AMD вытесняет ее с рынка за счет новых и доступных CPU

Судя по всему, основной упор Intel сделала именно на чипы i3 и i5. На это указывает тот факт, что более дорогие и производительные процессоры Core i7 и i9 выросли в цене лишь приблизительно на 5%.

Intel все продумала

Удорожание именно базовых моделей процессоров и именно предыдущего поколения – это не случайность, а весьма продуманный ход со стороны Intel. Чипы 13 поколения Raptor Lake все еще популярны среди потребителей, но смотрятся уже не так выигрышно по сравнению с новейшими процессорами AMD Ryzen. Да и сам факт, что у Intel уже есть CPU 15 поколения, говорит о том, что линейка Core 13 постепенно морально устаревает.

А вот 14 поколение, напротив, весьма востребовано как среди обычных пользователей, так и среди компаний по сборке готовых настольных ПК. Эти процессоры до подорожания стоили ощутимо дешевле 15 поколения, но при этом во многих независимых тестах не только догоняют, но и превосходят более современные CPU

Из этого следует, что в вопросе индексации цен Intel ориентируется на показатели продаж. Какие чипы активнее всего переходят со складов магазинов в компьютеры пользователей, на те и наценка больше.

Очень вовремя

Замена ценников на чипы Intel Core 14 поколения по всему миру стала одним из следствий распространения в интернете массы не самых восторженных отзывов о новых чипах Intel линейки Arrow Lake. Как пишет TechPowerUp, процессоры Core Ultra 200S должны были показать всему миру, что у Intel, несмотря на смену гендиректора, гигантские убытки и невероятно быстрое развитие процессоров AMD Ryzen, по-прежнему в состоянии выпускать хорошие и конкурентоспособные чипы. Однако что-то явно пошло не так.

Новые Core Ultra 200S были предназначены для демонстрации последних достижений Intel, но получили весьма неоднозначные отзывы как от простых потребителей, так и от различных техноблогеров и профильных интернет-сайтов. Они наряду с весьма агрессивной ценовой политикой Intel в отношении своих новых CPU побудили многих сборщиков ПК повременить с переходом на Arrow Lake и продолжить комплектовать свои компьютеры чипами Intel предыдущего поколения.

Двойная выгода и удар по репутации

Рост популярности процессоров Core 14 поколения на фоне слабого интереса потребителей к более новым чипам в некотором роде даже выгоден Intel. За счет этого она получать больше денег, так как выпускает Core 14 на собственных фабриках по давно окупившимся и освоенным техпроцессам Intel 7 и Intel 10 (оба 10 нм, несмотря на маркетинговые названия).

За счет этого Intel может полностью контролировать производственные затраты и ценообразование. С Arrow Lake это не работает, потому что с их выпуском Intel помогает тайваньская компания TSMC, пишет TechPowerUp, и здесь у Intel гораздо меньше контроля.

Intel отлично видит, какие процессоры пользуются наибольшим спросом, и повышает цены в первую очередь именно на них. Но при этом она щадит кошельки жителей одних стран, одновременно с этим заставляя жителей государств платить больше.

Например, пока чипы i5-14400F и i3-14100F дорожают в странах Азии на 15-20%, в США цены на них выросли примерно на 10%. Подобные трюки, как рост цен на предыдущее поколение процессоров Intel весьма разочаровывает потребителей – они надеялись, что Core 14 станут дешевле с выходом Arrow Lake.

Однако Intel, судя по всему, сейчас сосредоточена в первую очередь на сохранении своих доходов. Учитывая, что продажи Arrow Lake не оправдали ожиданий, сохранение высокой прибыли, полученной от чипов предыдущих поколений, представляется для Intel более разумной краткосрочной стратегией для поддержки разработки новых продуктов и финансовой устойчивости.