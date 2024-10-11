Проектор Acer X139 с яркостью до 5000 Лм в России

В продажу на российский рынок поступил современный DLP-проектор Acer X139 с яркостью 5000 люмен и технологиями улучшения качества изображения. Спроектирован для интенсивного использования в учебных классах и конференц-залах. Заявленный срок службы лампы достигает 15 тыс. часов в режиме ExtremeEco.

Основные характеристики новинки X139: нативное разрешение WUXGA 1280x800 и матрица DLP; диагональ изображения от 27 до 300 дюймов; минимальная дистанция проецирования 1 метр; яркость до 5000 ANSI Лм; срок службы лампы до 15 тыс. часов; до 1,07 млрд цветов; технологии автоматической цветокоррекции LumiSence и ColorBoost 3D; подавление синего излучения света BlueLight Shield; интерфейсы вывода: 2хHDMI, VGA, D-Sub; встроенная аудиосистема 3 Вт; шум при работе 27 дБ в режиме ECO; фокусировка и корректировка зума.

DLP-проектор X139 оснащен оптической системой с увеличением 1,1X, диапазоном фокусных расстояний f = 21,85~24,00 м и светосилой F= 2.41~2.53, оптимальными для применения в помещениях с желаемой площадью проецирования изображения от 60 до 300 дюймов по диагонали. Особенностью модели является повышенная до 5000 люмен мощность лампы Osram. Поддерживается прямой вывод изображения разрешением до 1920х1200 пикселей, с быстрым переключением между цифровыми и аналоговыми источниками сигнала.

Проектор поддерживает технологии автоматической корректировки цветопередачи. Технология LumiSence обеспечивает тонкую корректировку уровня контраста в зависимости от типа воспроизводимого контента, обеспечивая оптимальную глубину черного цвета в темных сценах. За точность отображения насыщенных цветовых оттенков отвечает технология ColorBoost 3D, работающей в тесной связке с ColorSafe II, корректирующей общий баланс цветовой палитры изображения.

Проектор выполнен в вентилируемом пластиковом корпусе ударопрочной конструкции размером 313x240 мм и весом 2,8 кг. В режиме ECO заявленный уровень шума не превышает 27 дБ, а встроенная аудиосистема мощностью 3 Вт обеспечит базовый вывод звука в помещениях без аудиоподготовки. Предусмотрена комбинация из двух цифровых HDMI 1.4, плюс аналогового D-SUB и RCA интерфейсов. Дополнительно предусмотрены аудиовыход под акустическую систему, USB-вход с поддержкой Mirracast и возможность управления при помощи беспроводного пульта, поставляемого в комплекте.

Проектор Acer X139 оснащен меню настройки с автоматическими корректировками геометрических искажений выводимого изображения. Дополнительно предусмотрена возможность ручной регулировки множества тонких параметров и возможность быстрой корректировки фокусного расстояния, с диапазоном оптического приближения 1,1Х.

Проектор Acer X139 уже доступен к покупке в магазинах российских ритейлеров по цене от 55 600 р.