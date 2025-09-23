На российском рынке стартовали продажи легких ноутбуков Acer Swift Lite

На российском рынке стартовали продажи легких ноутбуков Acer Swift Lite, предназначенных для тех, кто ценит компактные габариты и сбалансированную начинку. Это тонкий и легкий 16‑дюймовый ультрабук в металлическом корпусе с акцентом на портативность, практичность и продуманный лаконичный дизайн. Малый вес 1,19 кг и сверхъемкая батарея на 10 ч работы делает этот инструмент идеальным выбором для тех, кто всегда в движении: бизнесменов, сотрудников офисов и путешественников. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Acer Swift Lite предлагается в нескольких конфигурациях на базе современных процессоров Intel Core Ultra с оперативной памятью LPDDR5, быстрыми NVMe‑накопителями и всеми необходимыми в сегодняшних реалиях интерфейсами. Ноутбук рассчитан на повседневные офисные задачи, веб‑серфинг, работу с документами, онлайн обучение и воспроизведение медиаконтента.

Основные характеристики Acer Swift Lite SFL16-51M — экран: 16”, IPS, 1920x1200 (WUXGA), 60 Гц, 16:10; процессор: Intel Core Ultra 7 155U (12 ядер) / Intel Core Ultra 5 115U (8 ядер); графика: Intel UHD Graphics / Intel Graphics; ОЗУ: 16 ГБ LPDDR5; накопитель: 1 ТБ NVMe SSD; порты: 1х HDMI 1.4, 2х USB-C (65 Вт), 1х USB-A, 3,5-мм разъем для наушников.

Прочее: Wi‑Fi 6, Bluetooth, стереодинамики, микрофоны, веб-камера на 2 Мп. Аккумулятор: 54.8 Вт*ч. Габариты/вес: 357x245,5x15,8 мм, 1,19 кг.