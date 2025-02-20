Проектор Acer X1123HP: доступное решение с высокой яркостью и универсальными возможностями

На российском рынке появился современный DLP-проектор Acer X1123HP, сочетающий высокую яркость 4000 ANSI люмен и широкий набор функций для удобной настройки изображения. Модель поддерживает разрешение до 1920x1200 пикселей, контрастность 20,000:1 и оснащена лампой с ресурсом до 15 тыс. часов в экономичном режиме. Acer X1123HP легко справляется с созданием четкой картинки на больших экранах, а встроенные технологии улучшают цветопередачу и детализацию. Компактный корпус и легкая система управления делают проектор идеальным решением для офиса и дома. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Основные характеристики новинки Acer X1123HP: максимальное разрешение WUXGA 1920 x 1200 и матрица DLP; диагональ изображения от 23" до 300"; минимальная дистанция проецирования один метр; яркость до 4000 ANSI Лм; срок службы лампы до 15 тыс. часов; до 1,07 млрд цветов; технологии автоматической цветокоррекции LumiSence, ColorBoost 3D и Wall-Color Compensation/Black Board Mode; интерфейсы 1хHDMI 1.4a, 1хRCA (композитный ввод), 1хVGA (аналоговый ввод), 1хVGA, 1хRS232, 1хUSB Mini-B, 2x3,5-мм аудиоразъем; встроенная аудиосистема 3 Вт; шум при работе 26 дБ в режиме ECO; фокусировка и корректировка зума.

DLP-проектор Acer X1123HP — оптимальный выбор для трансляции изображения с разрешением до 1920x1200 пикселей как дома, так и в офисе. Лампа мощностью 220 Вт обеспечивает высокую яркость в 4 000 ANSI-люмен, что позволяет проектору формировать чёткую и насыщенную картинку даже при дневном освещении. Контрастность 20 000:1 дополнительно усиливает глубину изображения, делая тёмные и светлые сцены более выразительными.

Проектор Acer X1123HP

Проектор оснащен технологией Dynamic Black, которая автоматически регулирует мощность лампы в зависимости от содержимого на экране, улучшая детализацию и контрастность. А технология ColorBoost обеспечивает естественную цветопередачу даже при воспроизведении 3D-контента.

С помощью технологии Wall-Color Compensation изображение остается реалистичным даже при проецировании на окрашенные поверхности. Это делает Acer X1123HP универсальным для использования в любых условиях.

Благодаря компактным размерам и весу всего 2,4 кг, Acer X1123HP можно легко установить практически в любом помещении. Он работает на расстоянии от 1 до 12 м от экрана, проецируя изображение на поверхности диагональю до 300".

В устройстве реализованы функции коррекции трапецеидальных искажений, а также возможность регулировки изображения по углам. Это позволяет быстро настроить картинку без сложных манипуляций, даже если проектор расположен под углом или на неровной поверхности.

Лампа Acer X1123HP отличается высоким ресурсом эксплуатации — до 10 тыс. часов в режиме ECO и до 15 тыс. часов в режиме ExtremeEco. Это обеспечивает долгосрочную работу устройства при минимальных затратах на обслуживание. Функция EcoProjection дополнительно снижает энергопотребление проектора до 70% в режиме ожидания, продлевая срок службы лампы.

Для комфортного просмотра даже в течение долгих сеансов в Acer X1123HP используется технология BlueLight Shield снижающая уровень синего спектра света и уменьшающая нагрузку на глаза. Это особенно важно для обучения или длительных презентаций.

Acer X1123HP сочетает высокую яркость, небольшие габариты, передовые технологии улучшения изображения и долгий срок службы, оставаясь при этом доступным и простым в использовании.

Проектор Acer X1123HP уже доступен к покупке в магазинах российских ритейлеров по цене от 45,9 тыс. руб.

Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона.