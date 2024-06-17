«Инферит» запустила розничные продажи ноутбуков Inferit Compact

ИТ-вендор «Инферит», производитель компьютерного и серверного оборудования, работающий с российскими коммерческими предприятиями и государственными организациями, объявил о запуске розничных продаж миниатюрных, ярких и лёгких ноутбуков линейки «Инферит Компакт». Устройства доступны в официальном магазине Softline Store.

Российский ИТ-вендор «Инферит» создает технологический фундамент для построения ИТ-инфраструктуры. В портфеле вендора – компьютерное и серверное оборудование, операционные системы на базе ядра GNU/Linux, облачный провайдер, производитель сервисов и решений по информационной безопасности. Прежде всего «Инферит» обеспечивает технологическими решениями российские коммерческие компании и государственные организации.

В марте 2024 г. направление «Инферит Техника» представило ноутбуки Inferit Compact для корпоративных клиентов. В связи с ростом запросов на отечественное компьютерное оборудование со стороны российских потребителей «Инферит» запустил розничные продажи ноутбуков собственного производства.

Линейка ноутбуков отличается компактными размерами, яркими расцветками корпуса, современными компонентами в базовой комплектации и гибкими возможностями для апгрейда. Ноутбуки построены на базе процессора Intel Core i5, имеют 16 ГБ оперативной памяти и SSD емкостью 512 ГБ в базовой комплектации с возможностью расширения ОЗУ до 32 ГБ и хранилища – на 4 ТБ за счёт слота М.2. Устройства имеют экран с нестандартным соотношением 16:10 и разрешением 1920×1200 (WUXGA), отличаются лёгким весом – всего 1,2 кг благодаря особому магниевому сплаву корпуса, эргономичностью, длительным сроком работы на одном заряде.

Inferit Compact представлены в трех цветах на выбор: ярко-оранжевый для любителей выделиться; сочный фиолетовый для творческих натур; классический серый для ценителей элегантности.

Технические характеристики: IPS-дисплей диагональю 14,1 дюйма. Разрешение 1920×1200. Яркость 300 нит; процессор Intel Core i5-1240P (Alder Lake-P); интегрированный графический процессор Intel Integrated graphics; ОЗУ: 2 слота DDR4 SO-DIMM; 16 ГБ в базовой комплектации, возможность расширения до 32 ГБ; память: 512 SSD; второй слот M.2 с поддержкой до 4 ТБ; аккумулятор: 5050 мА·ч; связь: Wi-Fi 802.11b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2; порты: 2 × USB 3.2, 2 х USB Type C, Audio Mini-jack 3.5 мм, HDMI, Micro SD; габариты: 311,6 х 217,8 х 17 мм, 1,2 кг.

Inferit Compact подойдет для работы в офисе и удаленно, учебы и творчества благодаря высококачественному дисплею и мощным компонентам, развлечений и игр в дороге благодаря легкому весу и емкому аккумулятору.

«Предназначенный для всех сегментов бизнеса ноутбук “Инферит Компакт”, который подходит как линейным сотрудникам, так и руководителям, был представлен в марте 2024 г. Мы получили множество запросов, из-за которых решили запустить розничную продажу гаджета. Прежде всего потенциальных покупателей привлекают яркие цвета и возможности апгрейда», – отметил Олег Епишин, директор по продажам «Инферит».