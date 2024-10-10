Новая линейка ноутбуков Digma Pro – Pactos

Бренд Digma Pro, производитель электроники, объявил о старте продаж новой линейки ноутбуков Pactos. Об этом CNews сообщили представители Digma Pro.

Линейка Pactos включает в себя несколько моделей, которые подойдут как для домашнего использования, так и для профессиональной работы. Ноутбуки имеют прочный металлический корпус. Cейчас в продаже доступны модели с диагональю экрана в 14 дюймов, в ближайшее время модельный ряд будет расширен – в продажу поступят ноутбуки с диагональю 16 дюймов.

Ключевые характеристики серии Pactos

Процессоры: Intel Core i3-i7 (12 поколения), AMD Ryzen 5-7 (7000 серии).

Digma Новая линейка ноутбуков Digma Pro – Pactos

Дисплеи: IPS-матрица со стандартной частотой обновления в 60 Гц и цветовым охватом 100% sRGB. Разрешение WUXGA . Соотношение сторон 16:10.

Интерфейсы: два порта USB 3.0 (Type-A), два порта USB 3.0 (Type-C), один порт USB 2.0 (Type-A). Есть разъем HDMI, возможность поддержки карт памяти microSD, разъем для подключения наушников или микрофона.

Дизайн и корпус: Ноутбуки Pactos выполнены в металлическом корпусе темно-серого цвета и имеют черный цвет клавиатуры. Цвет подсветки клавиатуры – белый. На тачпаде установлен сканер отпечатка пальцев. Модели поддерживают открытие на 180 градусов.

В ноутбуках предусмотрены два стереодинамика мощностью по 2 Вт. Разрешение веб-камеры – 2 МП. Тип зарядного устройства – Type C. В комплекте каждого устройства есть адаптер питания мощностью 65 Вт. Операционная система ноутбука – Windows 11 Pro.

Ноутбуки Pactos уже доступны для заказа на всех маркетплейсах и в сети магазинов «Ситилинк». Стоимость устройств начинается от 51490 руб.