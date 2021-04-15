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Epson анонсировала серию универсальных компактных лазерных проекторов высокой яркости

Техника
, Текст: Владимир Бахур

Epson объявила о запуске новой линейки универсальных компактных проекторов с лазерным источником света высокой яркости. Пришедшая на смену успешной линейке EB-L1070U, новая серия Epson EB-PU1000 включает модели яркостью 6 000, 7 000, 8 500 и 10 000 лм, с разрешением WUXGA, поддержкой 4K enhancement и HDR, и набором функций для простой и удобной установки.

Проекторы серии EB-PU1000 совместимы как с существующими моторизованными объективами Epson, так и с новыми опциями, например, внешней камерой ELPEC01. Встроенный процессор камеры позволяет обеспечить стековое соединение двух проекторов яркостью 10 000 лм и удвоить яркость до 20 000 лм без использования ПК.

Николай Ахметджанов, менеджер по проекционному оборудованию Epson, сказал: «Рады представить новейшую линейку универсальных компактных лазерных 3LCD проекторов высокой яркости. Проекторы серии EB-PU1000 придут на смену моделям EB-L1070U и будут востребованы во многих сегментах – бизнесе, образовании, культуре, розничной торговле, рекламе и прочих. Новинки по-настоящему универсальны и разрабатывались для создания широкоформатных и сверхъярких проекций, в том числе под проекты с использованием множества устройств, где необходимы сшивка и коррекция проекций, с использованием дополнительной оптики. Продвинутые возможности установки и настройки позволяют проекторам серии EB-PU1000 легко интегрироваться с другими устройствами в парке арендной техники, обеспечивая гибкость использования и существенное сокращение расходов».

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ПО Epson Projector Professional Tool обеспечивает объединение проекторов в стек, совмещение и калибровку изображения. Топовые модели серии оснащены разъемами SDI для простой установки и соединения нескольких проекторов. Флагман серии – Epson EB-PU2010, компактный и легкий проектор с одинаковой цветовой яркостью и яркостью по белому 10 000 лм. Модель на 27% меньше, чем ее предшественница и предлагает еще больше возможностей по незаметной установке без потери в яркости. Компактные размеры также помогают снизить расходы на транспортировку и хранение устройств.

Все модели линейки Epson EB-PU1000 оснащены функцией NFC, обеспечивающей простую установку и диагностику нескольких проекторов, а также управление со смарт-устройств (даже если проектор выключен) с помощью ПО Epson Projector Config Tool. Предварительная настройка может осуществляться на складе перед доставкой, помогая сократить время на настройку при установке нескольких устройств.

Проекторы поставляются в комплектации «body only», позволяя пользователям выбирать оптику исходя из собственных нужд и предпочтений. Таким образом, Epson предлагает пользователям устройства высокой яркости, которые можно использовать в различных проектах в любой сфере.

Основные характеристики. Подключение внешней камеры (ELPEC01); встроенный медиаплеер с возможностью загрузки по сети; опциональный внешний воздушный фильтр ELPAF63; проекторы яркостью 8 500 и 10 000 лм имеют одинаковые габариты; совместимость со стандартными рамами; поддержка ПО Epson для управления контентом и удаленного мониторинга и контроля.

Проекторы новой серии Epson EB-PU1000 доступны с июля 2021 года.

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