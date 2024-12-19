Полная свобода управления и яркое изображение с проектором Acer X1328WHn

В продажу на российский рынок вышел проектор Acer X1328WHn на базе современной матрицы WXGA-разрешения 1280х800 пикселей с мощной лампой подсветки до 5000 Лм. Отличительная чертой модели — автоматическая 40⁰ корректировка трапециевидных искажений для быстрой настройки и широкий ассортимент доступных интерфейсов подключения. В сочетании с возможностью подключения через Ethernet, модель удачно впишется в офисную инфраструктуру, либо откроет преимущества домашнего кинотеатра. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Основные характеристики новинки X1328WHn: разрешение WXGA 1280x800 (WUXGA (1,920 x 1,200) макс.) и матрица DLP; диагональ изображения от 60” до 300”; минимальная дистанция проецирования один метр; яркость до 5000 Лм; срок службы лампы до 15 тыс. ч.; до 1,07 млрд цветов; технологии автоматической цветокоррекции LumiSence и ColorBoost 3D; подавление синего излучения Acer BlueLight Shield; интерфейсы ввода/вывода: 2х HDMI, RCA, D-Sub, Ethernet; встроенная аудиосистема 3 Вт; шум при работе 27 Дб в режиме ECO; ручная корректировка зума 1.1Х и фокусировка.

DLP-проектор X1328WHn специально спроектирован для решения широкого спектра задач в потребительском бытовом и бизнес-сегменте. Он может создавать изображение с разрешением 1,920 x 1,200 на экране размером от 23 до 300 дюймов (58—762 см). В устройстве предусмотрено четыре разных вариантов размещения: перед и за экраном как на горизонтальной поверхности, так и с помощью потолочного кронштейна. Модель выполнена в компактном пластиковом корпусе весом лишь 2.8 кг, оборудована системой настольного размещения с механическими регулировками и продуманной системой охлаждения, гарантирующей номинальный уровень шума ниже 27 Дб. При этом используется мощная лампа мощностью 220Вт, обеспечивающая комфортную пиковую яркость до 5000 Лм. Ресурс лампы — до 15 тыс. ч в суперэкономичном режиме.

Полная свобода управления и яркое изображение с проектором Acer X1328WHn

За счет высокой яркости плотные шторы оказываются ни к чему, ведь даже днем изображение на проецируемой поверхности сохранит максимум глубины цвета и высокий контраст с выразительной проработкой темных градиентов.

А если проекционное пространство будет не белым, поможет адаптивная технология Wall-Color Compensation, позволяющая скорректировать изображение в зависимости от цвета поверхности.

Секрет отличной цветопередачи X1328WHn в сочетании современной WXGA-матрицы разрешением 1280х800 пикселей с глубиной цвета до 1.07 млрд оттенков, дополненной широким комплексом фирменных технологий Acer для автоматической и тщательной ручной правки нюансов цветокоррекции. В автоматическом режиме корректировки доступна эффективная коррекция геометрических искажений и регулировка баланса белого под конкретную поверхность проецирования. Больше не обязательно тратить ваши средства на покупку специальных проецирующих поверхностей там, где требуется качественное и насыщенное в цветах изображение проецируемой диагональю от 27 до 300 дюймов — комплекс инструментов Acer LumiSence автоматически скорректирует все необходимые параметры, включая подавление вредного спектра синего излучения с помощью технологии BlueLight Shield.

Проектор Acer X1328WHn оснащен расширенной конфигурацией входных интерфейсов для комбинирования различных источников сигнала. В дополнение к аналоговым RCA и D-Sub предусмотрена пара цифровых HDMI версии 1.4, плюс USB и сетевой порт Ethernet. По сети доступен широкий выбор инструментов управления и полноценная работа с внешними источниками, либо интеграция проектора в общую инфраструктуру Crestone V2, Extron, PJLink и прочих сетевых инфраструктур корпоративных маршрутизаторов. Для вывода звука предусмотрен аудиовыход 3.5 мм, а также встроенный динамик мощностью 3 Вт.

Проектор Acer X1328WHn уже доступен к покупке в магазинах российских ритейлеров по цене от 69,9 тыс. руб. Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона.