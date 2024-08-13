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«Аквариус» разработал материнскую плату и выпустил ПК на ее основе

Компания «Аквариус» впервые представила материнскую плату AQB760M собственной разработки и созданные на ее основе ПК и моноблоки.

Материнская плата от российского производителя

Компания «Аквариус» разработала материнскую плату AQB760M и представила четыре новых модели ПК на ее основе.

Отличительные особенности AQB760M – поддержка процессоров Intel 12, 13 и 14 поколения, быстродействующая память DDR5, поддержка до 96 ГБ, 4800/5600 МГц. Также среди особенностей платы – PCIe Gen4. Это четвертое поколение спецификации PCI Express, которое превосходит по скорости предыдущее поколение PCIe Gen3 x4 в два раза и его скорость составляет 8 ГБ/с.

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Руководитель направления продвижения клиентских устройств компании «Аквариус» Артем Калашников представил материнскую плату AQB760M

В плате установлен современный скоростной сетевой адаптер LAN RG-45 (2,5 Гбит/с). Плата позволяет осуществлять одновременное подключение до трех мониторов.

Новая материнская плата производится на новой площадке «Аквариуса» в Твери. Ее тираж в настоящее время составляет сотни штук, поскольку сейчас плата только ставится на производство. В будущем же ее производство должно достичь десятков тысяч экземпляров.

В настоящий момент вопрос продаж материнской платы на сторону компания не рассматривают.

Новые компьютеры на основе своей разработки

Также компания «Аквариус» анонсировала расширение модельного ряда ПК собственного производства на основе разработанной платы AQB760M.

Компания запустит четыре новые модели. ПК Aquarius Pro K790 – офисный ПК с полноразмерным корпусом формата ATX. ПК Aquarius Pro K760 – новинка со среднеразмерным корпусом формата мини-ATX, что обеспечивает большие возможности конфигурирования системы, в том числе комплектации с видеокартами среднего класса. ПК Aquarius Pro K730 отличается компактным корпусом и гибкостью форм-фактора SFF (Small Form Factor), что дает возможность размещать устройство вертикально и горизонтально. Новый ПК также имеет возможности для дополнительной модернизации системы при необходимости – установки видеокарты, памяти, плат расширения портов или диска для хранения данных.

ПК Aquarius Pro K720 – самый компактный ПК в корпусе SFF, высотой менее 26 см, который можно комфортно разместить на рабочем столе.

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Новые модели были разработаны в собственном Центре разработок, а собраны – на производствах компании.

Также «Аквариус» представил два новых моноблока на основе AQB760M: Aquarius Mnb Pro T424 с диагональю 23,8 дюйма (1920x1080 FHD) и AquariusMnbProT427 с диагональю 27 дюймов (1920x1080 FHD).

Один из ведущих российских разработчиков и производитель компьютерной техники и ИТ-решений «Аквариус» в 2024 г. отмечает 35 лет со дня основания. Это системообразующее предприятие радиоэлектронной промышленности имеющее два современных производственных комплекса в Шуе (Ивановская область) и Твери, мощность которых до конца 2025 г. составит 2,5 млн устройств.

Вадим Попов

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