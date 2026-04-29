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Гайнутдинов Динар

СОБЫТИЯ


29.04.2026 Сокращение ИТ-бюджетов становится стимулом для цифровой трансформации 1
14.04.2016 Конференция CNews: «ИТ-решения на транспорте и в логистике» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Гайнутдинов Динар и организации, системы, технологии, персоны:

ПМХ - ПМХ-Инфотех 6 1
ProBack - ПроБэк 3 1
Ростелеком 10948 1
Yandex - Яндекс 9216 1
9594 1
ИКС - JSA Group - Джей Эс Эй Групп - Металло-Тех - Металлоинвест-JSA 44 1
Сигурд-Айти - Sigur 29 1
SILA Union - СИЛА Юнион 24 1
ITI Technologies - Finvale - Финвал - Финвал-Инжиниринг 18 1
Русэлпром - Русэлпром. Электрические Машины - Ленинградский электромашиностроительный завод - Производственное объединение - ВЭМЗ - Владимирский электромоторный завод 9 1
ИЗТТ - Ижевский завод тепловой техники 31 1
Дело ГК - Global Ports - Глобал Портс УК 9 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 1
Pony Express - Фрейт линк 73 1
Русагро Группа Компаний 379 1
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь 82 1
Loginet - Логинет Рус 12 1
РЖД Логистика 21 1
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TMS - Transportation Managament System - Система управления транспортом - Системы диспетчеризации транспорта 76 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 506 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 597 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 1
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
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Яндекс.Бизнес - Яндекс.Вики - Yandex Wiki 12 1
ITI Technologies - Finvale - АИСМК - Автоматизированная информационная система менеджмента качества 2 1
Yandex DataLens 66 1
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Усков Владимир 8 1
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Ромащев Станислав 28 1
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Путренко Наталья 3 1
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Воронин Андрей 18 1
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Фролов Валерий 5 1
Мустафин Рустем 1 1
Бирюков Юрий 1 1
Шаров Алексей 5 1
Корсаков Артем 1 1
Майсон Евгений 1 1
Гордеев Павел 3 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
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Черкизон - Черкизовский рынок 178 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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