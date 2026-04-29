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Гайнутдинов Динар
СОБЫТИЯ
|29.04.2026
|Сокращение ИТ-бюджетов становится стимулом для цифровой трансформации 1
|14.04.2016
|Конференция CNews: «ИТ-решения на транспорте и в логистике» 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Гайнутдинов Динар и организации, системы, технологии, персоны:
|Бурков Вячеслав 1 1
|Усков Владимир 8 1
|Лучкин Вадим 1 1
|Кайгородова Дарья 1 1
|Патракова Анжела 15 1
|Ромащев Станислав 28 1
|Солин Иван 1 1
|Таранченко Алексей 8 1
|Путренко Наталья 3 1
|Халтурин Максим 17 1
|Шилов Сергей 99 1
|Писарев Андрей 21 1
|Воронцов Константин 25 1
|Арсентьев Илья 15 1
|Воронин Андрей 18 1
|Каримов Руслан 66 1
|Аликошвили Георгий 17 1
|Круглов Максим 26 1
|Старовойтов Константин 9 1
|Фролов Валерий 5 1
|Мустафин Рустем 1 1
|Бирюков Юрий 1 1
|Шаров Алексей 5 1
|Корсаков Артем 1 1
|Майсон Евгений 1 1
|Гордеев Павел 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
|Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
|Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 765 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.