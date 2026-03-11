Гигант Гигант-Компьютерные системы ГКС Гигант Комплексные системы Гигант Производство

ГИГАНТ Производство – российский разработчик и производитель устройств нового поколения, включая клиентские решения, ИБП и BIOS собственной разработки. Оборудование внесено в Реестр промышленной продукции РФ и прошло сертификацию на совместимость с ключевыми российскими программными продуктами.







СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 39 дел, на cумму 1 027 074 632 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

