Гигант - Гигант-Компьютерные системы - ГКС - Гигант Комплексные системы - Гигант Производство

  • ГИГАНТ Производство – российский разработчик и производитель устройств нового поколения, включая клиентские решения, ИБП и BIOS собственной разработки. Оборудование внесено в Реестр промышленной продукции РФ и прошло сертификацию на совместимость с ключевыми российскими программными продуктами.

     
     
     
     

11.03.2026 Умные дома переедут на российские технологии. Готовятся требования по обязательному подтверждению их отечественности 1
10.02.2026 Компания «Гигант - Комплексные системы» выпустила компактный ПК ГКС-727, соответствующий требованиям импортозамещения 2
25.12.2025 Российские ИТ-компании заплатили налогов на треть больше, чем год назад 1
15.12.2025 «Гигант Производство» выпустил рабочую станцию ГКС-777, зарегистрированную Минпромторгом 2
06.11.2025 «Репропарк» выбрал мониторы «Гигант» для производственных задач 1
27.10.2025 «Гигант Комплексные системы» представила 27-дюймовый профессиональный монитор G-View27 Repro Edition 1
08.10.2025 «Гигант» завершает формирование полного цикла компетенций в сфере ИБ 1
05.09.2025 «Гигант» усиливает позиции на рынке кибербезопасности – получена двойная лицензия ФСТЭК 2
18.08.2025 Решение для рабочих мест в КИИ: операционные системы «Альт» на компьютерах от «Гигант — комплексные системы» 1
12.08.2025 «МойОфис» и «Гигант Производство» стали технологическими партнерами 1
11.08.2025 «Ред Софт» и «Гигант Производство» будут совместно развивать отечественные ИТ-решения 1
31.07.2025 Компьютеры компании «Гигант Производство» совместимы с Astra Linux 1
09.07.2025 CNews FORUM Кейсы 2025: полное импортозамещение возможно 1
17.06.2025 Компания ГИГАНТ Производство примет участие в «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» 1
13.05.2025 Платформу CommuniGate Pro выбрали для отрасли атомной энергетики 1
10.04.2025 Цену серверов для Третьяковской галереи сбили на две трети в течение одной минуты 2
09.09.2024 Финансовая разведка России в третий раз подряд не сумела закупить ПК 2

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2640 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5346 1
SAP SE 5475 1
Dell EMC 5112 1
Microsoft Corporation 25378 1
Lenovo Group 2378 1
HP Inc. 5782 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1718 1
9142 1
Ред Софт - Red Soft 1070 1
AMD - Advanced Micro Devices 4517 1
Oracle Corporation 6914 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 260 1
Fujitsu 2070 1
Крок - Croc 1822 1
Telegram Group 2695 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 437 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 812 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 413 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4647 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 354 1
1С-Битрикс - Bitrix 633 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1046 1
SimbirSoft - СимбирСофт 105 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 203 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 240 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 671 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 400 1
Nvidia Corp 3797 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 424 1
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 89 1
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 114 1
VK - Mail.Ru Молоток.ру 94 1
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 46 1
РЖД - Российские железные дороги 2024 1
Почта России ПАО 2273 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3038 1
Газпром ПАО 1433 1
ГПБ - Газпромбанк 1195 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2766 1
МКБ - Московский кредитный банк 624 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 572 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 176 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 296 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 263 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 318 1
Русагро Группа Компаний 342 1
Северсталь ПАО - Severstal 571 1
Лента - Сеть розничной торговли 2305 1
Газпром нефть 682 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 575 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 316 1
Сургутнефтегаз - СНГ 281 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 74 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 89 1
Газпром бурение 47 1
Силовые машины 146 1
Selecty - Селекти 19 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1556 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5119 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13108 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5374 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3556 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3440 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6372 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5295 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2216 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2097 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 243 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 261 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 496 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 319 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 378 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74420 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23518 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27293 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12414 5
Моноблок - Monoblock PC 1054 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11574 4
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 734 4
DDR - Double data rate 2964 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10396 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15064 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58076 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4088 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4658 3
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 811 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2552 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15055 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11664 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13106 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10199 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19165 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3758 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7741 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6323 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32376 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7500 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3602 2
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1584 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16731 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6755 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32148 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8886 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4171 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1399 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5758 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3437 2
DCI-P3 - Охват цветового пространства 308 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7160 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3026 2
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 861 2
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 528 2
Гигант - Альтаис 6 4
Гигант - Авиор 6 4
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 594 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2129 3
Linux OS 11085 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1395 2
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 255 2
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 146 2
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 168 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 264 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3455 2
Гигант - Алькор 1 1
Nvidia H - серия графических процессоров (GPU) 62 1
Новые облачные технологии - МойОфис 914 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 970 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1246 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5259 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 280 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 661 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 239 1
VK Cloud Private - VK Частное облако - VK Private Cloud Light - Mail.ru Private Cloud 19 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 258 1
ЦРПТ - КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 43 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 970 1
Новые облачные технологии - МойОфис Таблица - МояТаблица 44 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 454 1
Microsoft Power Pivot 53 1
АТ Бюро - ESMART - серия считывателей 45 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 265 1
Скала^р - Скала-СР - программно-аппаратные комплексы 32 1
SAP HANA Big Data Intelligence - SAP Data Intelligence 11 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 432 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1580 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 79 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 252 1
RDW Computers - RDW Алтай - серия серверов 6 1
Семикин Сергей 8 7
Сотников Яков 2 2
Миневич Сергей 1 1
Фарберов Александр 15 1
Сидоркин Александр 1 1
Варжавин Иван 16 1
Минасбеков Артем 1 1
Забара Игорь 1 1
Глубоковских Владимир 1 1
Суровец Дмитрий 101 1
Шадаев Максут 1163 1
Сергеев Сергей 164 1
Горяйнов Андрей 54 1
Лигачев Глеб 106 1
Рензяев Константин 75 1
Кузнецов Андрей 101 1
Ульянов Николай 162 1
Григоренко Дмитрий 210 1
Воеводин Александр 23 1
Серебряков Виктор 56 1
Врацкий Андрей 167 1
Шойтов Александр 100 1
Данилов Станислав 9 1
Калякин Павел 78 1
Синьков Кирилл 72 1
Фомичев Артем 4 1
Громова Елена 19 1
Миронов Михаил 2 1
Круглов Виктор 23 1
Бессонов Евгений 4 1
Граденко Михаил 42 1
Ковалев Егор 2 1
Трошина Елена 22 1
Чудинов Дмитрий 69 1
Долгалев Эдуард 9 1
Атоян Антон 22 1
Соболев Роман 34 1
Россия - РФ - Российская федерация 159366 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46288 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18464 1
Казахстан - Республика 5866 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1178 1
Армения - Республика 2391 1
Беларусь - Белоруссия 6105 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18897 1
Индия - Bharat 5748 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14572 1
Грузия 1295 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1084 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1360 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10611 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55397 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7009 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5375 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6321 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3289 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5327 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8932 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1845 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51612 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10831 2
Образование в России 2592 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6727 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7413 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6437 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 885 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3755 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2581 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4441 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20551 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26192 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5348 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 733 1
DWPD - Drive Write Per Day - Допустимое количество перезаписей всего объема накопителя SSD в день 28 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 396 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 376 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5931 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6288 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 658 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 308 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1972 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2841 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 937 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15349 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10582 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1118 1
Физика - Physics - область естествознания 2849 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 467 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32186 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17531 1
Bloomberg 1565 1
Ведомости 1324 1
N+1 - Издание 183 1
CNews Инновация года - награда 134 1
CNews FORUM Кейсы 281 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1224 1
Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
