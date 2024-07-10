«М.Видео-Эльдорадо» открыла первую в России мультибрендовую зону с премиальной бытовой техникой в розничном магазине

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, открыла первую в России мультибрендовую зону с премиум-бытовой техникой от ведущих производителей. Она открылась в магазине «М.Видео» в ТЦ «Метрополис» в Москве 10 июля и получила название M.Premium. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Проект M.Premium позиционируется как возможность предоставить клиенту комплексный сервис по премиальному продукту, включающий в себя консультацию, презентацию и последующее обслуживание.

Зона поделена на основные бытовые тематики и интегрирована в дизайнерские решения под разного потребителя с соблюдением основных трендов и стилистик. Рабочее название концепции – «Эклектика стилей». При оформлении было учтено максимальное количество уникальных деталей для насыщения пространства: мультибрендовое наполнение с интеграцией в реальный дизайн, реализация сценариев умного дома, места для консультаций, демо-режим устройств на стенде. В момент получения консультации продавцы предложат клиентам выпить кофе или чай.

Более того, зона имеет возможность проведения мастер-классов для более глубокого знакомства покупателя с техникой и ее ключевыми характеристиками. Посетители премиум-зоны смогут оценить все представленные новинки, узнать об уникальных функциях и познакомиться с возможностями функционала умного дома.

В зоне, которая оформлена в виде меблированной квартиры, представлена техника премиальных марок, таких как Bertazzoni, Kuppersbusch, Smeg, Miele, Liebherr, Asko, WMF, LauraStar и других брендов. Стоимость товаров варьируется от 20 тыс. до одного млн рублей.

В M.Premium установлены варочные панели и духовые шкафы, посудомоечные машины и холодильники, стиральные, сушильные машины и даже сушильные шкафы, всего более 80 единиц бытовой техники.

Директор по розничным продажам группы «М.Видео-Эльдорадо» Давид Мелик-Касумов:

«Группа "М.Видео-Эльдорадо" сейчас предлагает покупателям рекордный ассортимент – более 200 тыс. наименований бытовой техники и электроники. Как главный эксперт по технике мы стремимся первыми на рынке предлагать нашим клиентам все самые современные гаджеты: от бюджетных моделей до люксовых категорий. 10 июля мы первыми в России открыли премиум-зону бытовой техники в розничном магазине «М.Видео» в ТЦ «Метрополис». На ней посетители могут вживую опробовать все актуальные товары и новинки ведущих премиальных брендов, ознакомиться с технологиями умного дома, узнать, как с их помощью можно упростить некоторые бытовые процессы – например, сушку белья, уборку или приготовление пищи. Мы считаем, что техника премиальных брендов будет широко востребована среди жителей и гостей Москвы – крупнейшего города России и Европы – поскольку видим, что со стороны покупателей есть запрос на самые современные новинки премиальных брендов. Мы внимательно оценим итоги этого пилотного проекта и примем решение о его дальнейшем масштабировании в других магазинах нашей сети».