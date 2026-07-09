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Горбунова Юлия
СОБЫТИЯ
Публикаций - 4, упоминаний - 4
Горбунова Юлия и организации, системы, технологии, персоны:
|Прайм Бизнес Групп - Мастертел - МТ Телеком 80 1
|NetOne - НэтУан Рус 8 1
|ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 941 1
|СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1331 1
|3data - 3дата 102 1
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1113 2
|Езопов Виталий 14 1
|Елфимов Владимир 3 1
|Парабучев Алексей 17 1
|Хала Илья 49 1
|Белов Михаил 6 1
|Елистратова Ирина 5 1
|Tyukin Ivan - Тюкин Иван 3 1
|Мамонтов Вадим 1 1
|Езопова Елена 1 1
|Лавренков Алексей 1 1
|Стамбулко Наталья 1 1
|Курбанов Рамиз 1 1
|Езопова Любовь 1 1
|Кабатянский Григорий 2 1
|Леонов Алексей 96 1
|Горлинский Олег 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456048, в очереди разбора - 727691.
Создано именных указателей - 197486.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456048, в очереди разбора - 727691.
Создано именных указателей - 197486.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.