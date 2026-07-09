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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 197486
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Горбунова Юлия

СОБЫТИЯ


09.07.2026 «Сколтех» и университет Шарджи открыли совместную лабораторию передовых энергетических технологий AETLab 1
04.06.2026 «Сколтех» и Московский инновационный кластер займутся совместным развитием робототехники 1
22.05.2026 Сколтех и Циндаоский университет науки и технологий в Китае открыли международную лабораторию ИИ для промышленности 1
07.08.2024 Совладелец российской телекоммуникационной компании умер после конфликта с бизнес-партнером 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Горбунова Юлия и организации, системы, технологии, персоны:

Прайм Бизнес Групп - Мастертел - МТ Телеком 80 1
NetOne - НэтУан Рус 8 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 941 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1331 1
3data - 3дата 102 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1113 2
МИК - Московский инновационный кластер 182 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61301 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21909 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4772 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16004 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24211 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22785 1
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Робототехника - Collaborative robot - cobot - Коллаборативный робот - кобот 93 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1706 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35865 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25326 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2661 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3565 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1346 1
Езопов Виталий 14 1
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Хала Илья 49 1
Белов Михаил 6 1
Елистратова Ирина 5 1
Tyukin Ivan - Тюкин Иван 3 1
Мамонтов Вадим 1 1
Езопова Елена 1 1
Лавренков Алексей 1 1
Стамбулко Наталья 1 1
Курбанов Рамиз 1 1
Езопова Любовь 1 1
Кабатянский Григорий 2 1
Леонов Алексей 96 1
Горлинский Олег 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164969 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47356 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18994 1
Норвегия - Королевство 1853 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8507 1
Канада 5061 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33473 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11655 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1518 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6546 1
ЧОП - Частное охранное предприятие 33 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8177 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2258 1
Российско-китайские отношения - Программы и проекты российско-китайского сотрудничества 101 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1272 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 804 1
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7027 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8034 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2124 1
Известия ИД 757 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 894 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 446 2
РАН - Российская академия наук 2113 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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