Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 174283
ИКТ 13558
Организации 10602
Ведомства 1457
Ассоциации 996
Технологии 3441
Системы 25490
Персоны 74769
География 2830
Статьи 1513
Пресса 1212
ИАА 694
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2622
Мероприятия 850

Пензев Арсений



04.04.2025 Гендиректора российской ИТ-компании арестовали за организацию преступного сообщества 2

Публикаций - 1, упоминаний - 2

Пензев Арсений и организации, системы, технологии, персоны:

Aeza International LTD - Аеза Групп 2 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4104 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 269 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5553 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10248 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21707 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3218 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1388 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2983 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30412 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1119 1
Морозова Анастасия 36 1
Белов Михаил 6 1
Бозоян Юрий 1 1
Князев Игорь 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148145 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14275 1
Европа 21897 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44014 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13395 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17763 1
Германия - Федеративная Республика 12772 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 434 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7066 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 237 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24671 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 205 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7225 1
Аренда 2475 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3558 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2883 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6319 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7620 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1952 1
Mash - telegram-канал 17 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
The Guardian - Британская газета 369 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11297 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1004 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358070, в очереди разбора - 757422.
Создано именных указателей - 174283.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Что делать, если в смартфоне постоянно не хватает памяти: пошаговая инструкция

5 причин, почему роботы-собаки так и не стали популярными

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Показать еще

Наука

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет

Вымершие гигантские амфибии найдены после загадочной массовой гибели 230 миллионов лет назад
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153