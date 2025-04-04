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Пензев Арсений
|04.04.2025
|Гендиректора российской ИТ-компании арестовали за организацию преступного сообщества 2
Пензев Арсений и организации, системы, технологии, персоны:
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5553 1
|Морозова Анастасия 36 1
|Белов Михаил 6 1
|Бозоян Юрий 1 1
|Князев Игорь 1 1
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