Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188088
ИКТ 14551
Организации 11282
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26523
Персоны 81284
География 2991
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2749
Мероприятия 877

РГБИ Российская государственная библиотека искусств

РГБИ - Российская государственная библиотека искусств

СОБЫТИЯ


24.12.2025 От «Анатомии смеха» до «Архитектурного наследства»: «Элар» оцифровал более 133 тыс. страниц для РГБИ 7
22.01.2025 «Элар» оцифровал для РГБИ редкие и наиболее востребованные издания 3
27.10.2022 «Элар» оцифровала ценные книги из фондов Российской государственной библиотеки искусств 1
21.03.2018 «Элар» оцифрует архив Российской государственной библиотеки искусств 1
04.02.2016 Библиотека искусств: оцифровка стала фактором методологической эволюции 5
23.07.2015 Российская государственная библиотека искусств расширяет электронный фонд 2
16.08.2012 «Элар» автоматизирует работу «Централизованной библиотечной системы Курортного района» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 20

РГБИ и организации, системы, технологии, персоны:

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1078 6
ЭЛАР - ПроСофт-ПК - ПроСофт-М 35 1
Оцифровка - Digitization 4937 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34054 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1545 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1154 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23227 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4204 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73455 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3614 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6104 1
Электронная библиотека - Electronic Library 260 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3133 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2365 3
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 73 1
ЭЛАР ЭларСкан - ЭЛАР ПланСкан 121 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Ваганова Инна 2 2
Колганова Ада 1 1
Кондрашова Надежда 1 1
Болдырева Ольга 1 1
Акимов Николай 1 1
Бархин Сергей 1 1
Бартошевич Андрей 1 1
Ефанов Александр 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 157362 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18648 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45838 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3050 2
Европа Западная 1492 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Курортный район 22 1
Германия - Федеративная Республика 12947 1
Франция - Французская Республика 7982 1
Италия - Итальянская Республика 4431 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Ялта 48 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55079 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 4
Образование в России 2562 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 614 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 735 1
Искусство - живопись - изобразительное искусство - картинные галереи 79 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11445 1
Английский язык 6880 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1744 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 308 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 32 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1272 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 109 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 54 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410148, в очереди разбора - 730958.
Создано именных указателей - 188088.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще