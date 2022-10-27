«Элар» оцифровала ценные книги из фондов Российской государственной библиотеки искусств

«Элар» сообщила о завершении очередного этапа работ по оцифровке для проекта «Цифровая театральная библиотека» (ЦТБ), созданного для студентов творческих вузов.

Для «Цифровой театральной библиотеки» специалистами «Элар» оцифрованы 54 редкие и востребованные среди будущих актеров, режиссеров, сценографов и других студентов творческих вузов книги.

«Среди наиболее интересных изданий, например, монография «Акимов», написанная советским искусствоведом Андреем Бартошевичем и изданная в 1933 г. Это первая, уникальная монография о выдающемся театральном художнике, режиссере, педагоге и книжном графике, народном артисте СССР Николае Павловиче Акимове (1901 – 1968), – сказала заведующая отделом хранения библиотечных фондов Ольга Болдырева. – Судьба Акимова, преданность своему делу дают мощный стимул для тех, кто готовится служить театральному искусству. Издание с максимальным на 1933 г. количеством иллюстраций к его работам и спектаклям. Еще одна потрясающе интересная книга – «Ламповая копоть: воспоминания, герои, пьесы, путевые записки: театр и архитектура, книга и иллюстрация, живопись и графика» Сергея Бархина (2007 г.). Всё многообразие и непредсказуемый характер работ мастера сценографии, художника книги, мультипликации и архитектуры представлены в издании красочно, полноцветно и многопланово. Для студентов творческих вузов будет особенно полезно познакомиться с оформлением снятых с репертуара спектаклей. Прекрасный альбом дополняют рассказы и путевые заметки – яркие, точные и ироничные».

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«Элар» в течение последних нескольких лет помогает Российской государственной библиотеке искусств пополнять «Цифровую театральную библиотеку» качественными цифровыми копиями самых востребованных, а также редких и ценных изданий. В прошлом, 2021 г., специалисты «Элар» оцифровали еще 102 книги. Сканирование производится на профессиональном оборудовании «Элар» – планетарных сканерах, обладающих функцией бесконтактного бережного сканирования, что гарантирует качественные электронные копии без риска повреждения даже самых ветхих страниц. Следующим этапом после сканирования производится индексация книг по библиографическому описанию и формирование PDF-файлов с возможностью контекстного поиска по автоматически распознанному тексту. Цифровые копии изданий доступны онлайн студентам тех творческих вузов, которые участвуют в проекте ЦТБ.