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На Кавказских Минеральных Водах с началом курортного сезона ускорился мобильный интернет

Санатории и гостиницы на курортах Ставрополья уже с марта заполнены туристами со всей страны и из-за рубежа. Чтобы отдых и лечение были комфортными для гостей, «МегаФон» построил новое телеком-оборудование и усовершенствовал имеющееся по всему региону КМВ. В результате максимальная скорость передачи данных теперь достигает 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры установили новые объекты телеком-инфраструктуры сразу в нескольких частях Пятигорска, Ессентуков, Лермонтова. Новое оборудование появилось и в селе Сунжа Минераловодского округа. Там часто останавливаются переночевать туристы, которые едут на машине из республик СКФО или прилетают ночью на самолете. Изменения затронули санаторно-оздоровительные комплексы, отели и гостевые дома, районы с плотной жилой застройкой.

Кроме того, на территории каждого курортного города связисты модернизировали оборудование в диапазоне 2100 МГц. Это позволило увеличить пропускную способность сети и разогнать мобильный интернет. Особое внимание специалисты уделили локациям с повышенным туристическим потоком. Средняя скорость LTE увеличилась на 10% в районе гор Бештау, Машук, парка Долина Роз, Пятигорского Провала и аэропорта г. Минеральные Воды.

Big data «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов указывает, что больше всего гостей в КМВ этой весной приехали из Москвы и Санкт-Петербурга. В топ по количеству отдыхающих также входят Дагестан, Тверская область, Башкортостан и Ямало-Ненецкий автономный округ.

«Связь в регионе готова к повышенным нагрузкам. Чтобы Кавказские Минеральные Воды оставили только положительные впечатления, с начала года мы построили более 50 новых телеком-объектов и усовершенствовали около 200 по всему краю. Это поможет туристам оставаться в контакте с близкими как в пути, так на месте пребывания», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

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По данным аналитиков оператора, самым популярным курортом на Ставрополье является Кисловодск. А вот самые интернет-активные пользователи выбирают Пятигорск. Здесь ежемесячно отдыхающие в среднем тратят более 25 ГБ интернет-трафика на абонента, что на 13% превышает средний показатель по краю.

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«МегаФон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

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