Разделы

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности
|

«Билайн» и «Лаборатория Касперского» создают сетевое решение для защиты смартфонов от онлайн-угроз

«Билайн» и «Лаборатория Касперского» разрабатывают решение для защиты устройств абонентов от фишинга и вредоносного ПО. Новый продукт будет встроен непосредственно в сеть оператора, что обеспечит массовую доступность защиты для частных пользователей и малого бизнеса (SMB).Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

Эволюция вызовов и ответные меры

Телеком-отрасль добилась значительных успехов в борьбе с мошенничеством. Если ранее 80% атак строились на подмене номеров государственных учреждений, то после внедрения единой платформы верификации вызовов этот вектор был практически нейтрализован.

Следующей волной мошенничества стали звонки с мобильных номеров и облачных АТС, которые также составляли до 80% атак. Благодаря комплексным мерам: ужесточению регулирования продаж SIM-карт, внедрению антифрод-решений («Этикетка», «Купол безопасности», «Речевая аналитика») и межотраслевому взаимодействию — доля успешных атак снизилась до 20%.

Сейчас основной угрозой являются звонки через мессенджеры. «Билайн» уже предлагает защиту от таких атак, при этом клиенту нужно самостоятельно ее активировать. В перспективе развитие российского защищенного мессенджера поможет снизить риски, но следующим вызовом станут фишинг и вредоносное ПО. Разработка «Билайн» и «Лаборатории Касперского» ориентирована именно на защиту от них.

Антивирусная безопасность будущего: интеграция и комплексный подход

Новое решение будет встроено в сеть оператора. Это позволит ему обеспечивать защиту без установки дополнительных приложений; работать на любых устройствах независимо от версии ОС; минимизировать нагрузку на память и энергопотребление; быть доступным для массового использования.

Особый потенциал решение имеет для малого и среднего бизнеса. Внедрение сетевой антивирусной защиты даст компаниям возможность повысить уровень безопасности без создания специализированных ИБ-подразделений.

При этом эксперты обеих компаний подчеркивают: сетевой уровень важен, но не является исчерпывающим. Только комплексные решения, установленные непосредственно на устройстве, способны обеспечить полный спектр защиты — от анализа поведения до обнаружения сложных атак, маскирующихся под легитимные действия.

Топ-3 актуальных цифровых угроз: результаты исследования

Миграция в облако: «Аэрофлот», «Авито» и «Ренессанс Страхование» поделились опытом
Цифровизация

«Билайн» и «Лаборатория Касперского» провели исследование актуальных цифровых угроз, с которыми сталкиваются пользователи мобильной связи в Санкт-Петербурге. Оно проводилось 18 и 19 июня 2025 г. по всей абонентской базе «Билайн» в регионе и выявило три наиболее распространенные типа атак: фишинг, телефонное мошенничество и распространение вредоносного программного обеспечения.

Показатели существенно различаются в зависимости от района города. За два дня было зафиксировано 6399 угроз в Центральном районе, 3536 угроз в Петроградском районе, 5670 угроз в Адмиралтейском районе.

Сергей Анохин, генеральный директор «Билайн»: «Мы видим, как быстро эволюционируют киберугрозы, и заранее готовим решения для их нейтрализации. Сегодня только 7% владельцев смартфонов используют антивирусное ПО. Это создает серьезные уязвимости, особенно для малого и среднего бизнеса, часто не имеющего ресурсов на полноценные ИБ-подразделения. Наше партнерство с “Лабораторией Касперского” позволит предложить абонентам принципиально новый уровень защиты».

Михаил Гербер, директор департамента потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского»: «Анализ угроз в реальных условиях позволяет понять, где именно находится зона риска. Мы уверены, что, только объединяя экспертизу и инфраструктуру, можно создать устойчивую систему цифровой безопасности — как для частных пользователей, так и для малого бизнеса. При этом важно помнить, что установка современных защитных решений на устройства пользователей остается критически необходимым шагом для обеспечения безопасности от продвинутых атак».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как no-code помог оптимизировать документооборот в «Кузбассразрезугле»

Россию заполонили низкокачественные безопасники. Их не берут на работу, хотя в стране дефицит ИБ-кадров

Склад без людей, магазин без смен: как WFM помогает управлять розницей в эпоху кадрового дефицита и роботизации

Цукерберг не позвонит. Россиянам запретят принимать звонки из-за границы. Но запрет можно будет обойти. Опрос

Почему бизнес выбирает интеграторов с глубокой отраслевой экспертизой в автоматизации задач

Разработана мега-флешка для параноиков – емкий карманный SSD с кнопкой тотального уничтожения

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

За какие функции и возможности кондиционера стоит платить в 2025 году

Лучшие умные водонагреватели лета 2025: хиты продаж

Обзор умных часов HUAWEI WATCH 5 46 мм: новый уровень оценки здоровья

Показать еще

Наука

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели
Показать еще