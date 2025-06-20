«Билайн» и «Лаборатория Касперского» создают сетевое решение для защиты смартфонов от онлайн-угроз

«Билайн» и «Лаборатория Касперского» разрабатывают решение для защиты устройств абонентов от фишинга и вредоносного ПО. Новый продукт будет встроен непосредственно в сеть оператора, что обеспечит массовую доступность защиты для частных пользователей и малого бизнеса (SMB).Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

Эволюция вызовов и ответные меры

Телеком-отрасль добилась значительных успехов в борьбе с мошенничеством. Если ранее 80% атак строились на подмене номеров государственных учреждений, то после внедрения единой платформы верификации вызовов этот вектор был практически нейтрализован.

Следующей волной мошенничества стали звонки с мобильных номеров и облачных АТС, которые также составляли до 80% атак. Благодаря комплексным мерам: ужесточению регулирования продаж SIM-карт, внедрению антифрод-решений («Этикетка», «Купол безопасности», «Речевая аналитика») и межотраслевому взаимодействию — доля успешных атак снизилась до 20%.

Сейчас основной угрозой являются звонки через мессенджеры. «Билайн» уже предлагает защиту от таких атак, при этом клиенту нужно самостоятельно ее активировать. В перспективе развитие российского защищенного мессенджера поможет снизить риски, но следующим вызовом станут фишинг и вредоносное ПО. Разработка «Билайн» и «Лаборатории Касперского» ориентирована именно на защиту от них.

Антивирусная безопасность будущего: интеграция и комплексный подход

Новое решение будет встроено в сеть оператора. Это позволит ему обеспечивать защиту без установки дополнительных приложений; работать на любых устройствах независимо от версии ОС; минимизировать нагрузку на память и энергопотребление; быть доступным для массового использования.

Особый потенциал решение имеет для малого и среднего бизнеса. Внедрение сетевой антивирусной защиты даст компаниям возможность повысить уровень безопасности без создания специализированных ИБ-подразделений.

При этом эксперты обеих компаний подчеркивают: сетевой уровень важен, но не является исчерпывающим. Только комплексные решения, установленные непосредственно на устройстве, способны обеспечить полный спектр защиты — от анализа поведения до обнаружения сложных атак, маскирующихся под легитимные действия.

Топ-3 актуальных цифровых угроз: результаты исследования

«Билайн» и «Лаборатория Касперского» провели исследование актуальных цифровых угроз, с которыми сталкиваются пользователи мобильной связи в Санкт-Петербурге. Оно проводилось 18 и 19 июня 2025 г. по всей абонентской базе «Билайн» в регионе и выявило три наиболее распространенные типа атак: фишинг, телефонное мошенничество и распространение вредоносного программного обеспечения.

Показатели существенно различаются в зависимости от района города. За два дня было зафиксировано 6399 угроз в Центральном районе, 3536 угроз в Петроградском районе, 5670 угроз в Адмиралтейском районе.

Сергей Анохин, генеральный директор «Билайн»: «Мы видим, как быстро эволюционируют киберугрозы, и заранее готовим решения для их нейтрализации. Сегодня только 7% владельцев смартфонов используют антивирусное ПО. Это создает серьезные уязвимости, особенно для малого и среднего бизнеса, часто не имеющего ресурсов на полноценные ИБ-подразделения. Наше партнерство с “Лабораторией Касперского” позволит предложить абонентам принципиально новый уровень защиты».

Михаил Гербер, директор департамента потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского»: «Анализ угроз в реальных условиях позволяет понять, где именно находится зона риска. Мы уверены, что, только объединяя экспертизу и инфраструктуру, можно создать устойчивую систему цифровой безопасности — как для частных пользователей, так и для малого бизнеса. При этом важно помнить, что установка современных защитных решений на устройства пользователей остается критически необходимым шагом для обеспечения безопасности от продвинутых атак».