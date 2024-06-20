Портал «Наш Санкт-Петербург» начал переход на отечественное ПО и расширяет функциональность

Платформа для оперативного взаимодействия между жителями и органами власти «Наш Санкт-Петербург» в 2024 г. начала переход на отечественное программное обеспечение, а также расширит набор сервисов для горожан. Среди запланированных новинок – оформление заявок на сохранение видеозаписей с городских камер видеонаблюдения, разрешения на парковку автомобилей, интерактивный механизм для сбора, анализа и обработки предложений по улучшению инфраструктуры и благоустройству города.

Портал «Наш Санкт-Петербург» ежегодно обрабатывает около 500 тыс. обращений– за 2023 г. в систему поступило свыше 460 тыс. сообщений, большая часть из которых была посвящена проблемам благоустройства (283 290 сообщений) и вопросам содержания МКД (188 389). Количество пользователей постоянно растет и в 2023 г. их было уже более 300 тыс. В среднем пользователи подают в день 1350 сообщений о проблемах, связанных с ЖКХ, благоустройством, состоянием дорог и тротуаров, незаконными объектами строительства и торговли, нарушением земельного или миграционного законодательств и по другим вопросам.

Интеграция портала с другими городскими системами дает полную информацию о доме: от данных об управляющей компании до развернутых и подробных технико-экономических паспортов, а также новостей и уведомлений от УК, графика уборки, сроков плановых и аварийных отключений и т. д.

У портала есть мобильное приложение и мобильная версия. Это облегчает подачу сообщений, поскольку дает возможность сфотографировать проблему на телефон и отправить сообщение с фото непосредственно с места происшествия, с учетом автоматического определения геолокации.

В работе портала используется ИИ. Так, с помощью нейросетевой технологии обращения жителей распределяются по категориям портала, в которых установлены ответственные за решение вопроса организации. Таким образом обращение сразу попадает в нужную районную администрацию или исполнительный орган власти, где автоматически перенаправляется исполнителю.

Каждая категория сообщений предусматривает свои правила отработки и сроки решения проблем. Для анализа информации и подготовки отчетов используются механизмы сбора и обработки больших массивов данных.

За счет внедрения нейросетевых технологий пользователи портала значительно быстрее оформляют заявки, а для службы модерации и операторов почти вдвое уменьшилось количество операций по изменению и поиску категорий.

В 2024 г. планируется внедрить возможность указывать на карте не просто дом или место проблемы, а конкретный объект. Эта функция будет реализована для сообщений, связанных с содержанием контейнерных площадок. В дальнейшем планируется ее масштабирование и для работы с категориями, связанными со светофорами, дорожными знаками, рекламными и информационными конструкциями.

Прорабатывается вопрос появления новых сервисов, в том числе для подачи заявок на сохранение видеозаписей с городских камер видеонаблюдения, а также для оформления разрешения на парковку автомобилей. Помимо этого, планируется разработать интерактивный механизм для сбора, анализа и обработки предложений горожан по улучшению инфраструктуры и благоустройству города. В планах и запуск интерактивной карты светофоров с отображением актуальной информации об их состоянии.

Также в 2024 г. будет модернизирован ставший популярным сервис, позволяющий сообщать о фальсификации участия в выборе управляющей организации. Доработки упростят как возможность обращения к этому сервису, так и отслеживание ранее направленных запросов.