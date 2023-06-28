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«Элар контекст» внедрен в «Московском метрополитене»

На базе отечественной ECM-платформы «Элар контекст» создана единая система хранения и управления технической документацией «Московского метрополитена». Об этом CNews сообщили представители «Элар контекст».

За десятилетия работы «Московского метрополитена» был накоплен обширный и ценный архив бумажной технической документации, крайне востребованной в работе различных структурных подразделений. Для автоматизации и перевода в цифровой вид процессов управления технической документацией, а также снабжения структурных подразделений инструментами быстрого поиска и удобного использования документов в электронном виде, была внедренная система электронного архива на базе отечественной ECM платформы «Элар контекст». Электронный архив обеспечил защищенное и систематизированное хранение документации в электронном виде, быстрый и удобный многопользовательский доступ ко всем электронным документам. Система поиска, разработанная в рамках электронного архива, позволяет искать документы по архивным данным, атрибутам и описаниям, проводить полнотекстовый поиск, а также формировать произвольные поисковые теги с привязкой к необходимым документам.

Помимо учета и хранения документов, с помощью модулей «Элар контекст» был автоматизирован процесс ввода и распознавания технической документации. Обученная на документах «Московского метрополитена» нейросеть позволяет распознавать штампы чертежей на основе скан-копий архивных документов любого качества с последующим автоматическим извлечением и заполнением атрибутов файла в электронном архиве.

В рамках проекта были организованы участки оцифровки, оснащенные отечественными планетарными сканерами «Элар» для самостоятельного сканирования оригиналов специалистами ГУП «Московский метрополитен». Внедрение электронного архива также позволило оптимизировать учет хранения бумажных документов за счет системы топографии с отслеживанием размещения оригиналов документов в архивохранилище.

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«Элар контекст» - входит в реестр отечественного ПО, ECM-платформа имеет экосистему компонентов и модулей. На базе него реализуются проекты по управлению документами и данными, распознаванию и структурированию корпоративной информации, высокопроизводительные системы электронных архивов. Есть отдельные отраслевые решения для технической, кадровой и финансовой документации, ОРД и канцелярии, архивного делопроизводства.

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