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ЭЛАР создал единую информационную систему для судебных участков мировых судей Архангельской области

Корпорация ЭЛАР реализовала проект по созданию Системы электронного архива Мировой юстиции (СЭАМЮ) Архангельской области на базе ЕСМ-платформы ЭЛАР «Контекст». Система предназначена для оцифровки и ввода рассмотренных судебных дел в СЭАМЮ, гарантированной сохранности и неизменности введенных в систему дел, оперативного и комфортного поиска их электронных копий, включая поиск по распознанному тексту. Об этом CNews сообщили представители ЭЛАР.

Введение в эксплуатацию СЭАМЮ Архангельской области позволяет говорить о формировании единого информационного пространства, где каждая копия судебного дела станет оперативно доступной для зарегистрированных пользователей системы, что позволит обеспечить единое толкование судебного законодательства.

Внедрение новейших информационных технологий – сегодня один из главных инструментов совершенствования судебной системы, способ обеспечить открытость и прозрачность правосудия, сокращение сроков рассмотрения дел, обеспечение оперативного и удобного доступа к необходимой судебной информации. Разработанная Корпорацией ЭЛАР система СЭАМЮ зарекомендовала свою эффективность в мировой юстиции Тюменской области, где в настоящее время в электронный архив введено около 1,1 млн рассмотренных дел. «Электронный архив представляет из себя аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий централизованное хранилище электронных копий рассмотренных дел, – сказал Виктор Коротков, руководитель направления по работе с научными и правовыми организациями корпорации ЭЛАР. – На планетарных сканерах “ЭларСкан” на участках мировых судей осуществляется сканирование всех рассмотренных дел перед сдачей их в бумажный архив. Вся дальнейшая обработка, включая распознавание и формирование карточек, производится автоматически. Таким образом, формируется единое электронное хранилище, которое полностью исключает возможность злоупотреблений при ознакомлении сторон с делами, исключает необходимость доставки дел в суды следующей инстанции для обобщения судебной практики, создает основу для ввода прецедентного права и единого толкования законодательства».

Помимо того, что система обеспечивает хранение электронных копий всех рассматриваемых дел в едином защищенном пространстве, СЭАМЮ гарантирует их неизменность. Оперативный доступ к делам с помощью атрибутивного или полнотекстового поиска позволяет существенно сократить время доступа к нужной информации, тем самым готовить более качественные судебные решения. Отдельное значение эти функции имеют при обобщении судебной практики, –доступ к единому архиву может быть предоставлен как областному суду, так и районным, поэтому судьи могут оперативно знакомиться нужными делами в цифровом виде, что исключает необходимость доставки бумажные дела.

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«Стоит отметить, что электронный архив решает еще одну глобальную проблему, которая существует во многих мировых судах России, – сказал Виктор Коротков, – это нехватка архивных помещений для хранения бумажных дел».

Создание единой информационной СЭАМЮ – это важный шаг совершенствования судебной системы с помощью отечественных информационных технологий, который позволит ускорить рассмотрение дел, предоставит возможность судьям и помощникам работать со значительно большим объемом информации, что должно повысить качество принимаемых решений и обеспечить единообразное толкование законодательства.

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