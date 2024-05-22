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Усиление команды F.A.C.C.T.: Дмитрий Ермаков возглавил департамент Fraud Protection

Компания F.A.C.C.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, сообщает о назначении Дмитрия Ермакова на должность руководителя департамента Fraud Protection, где он будет отвечать за развитие системы противодействия мошенничеству и кроссканальным киберугрозам у отраслевых заказчиков — ведущих российских банков, маркетплейсов, страховых компаний, интернет-магазинов. Об этом CNews сообщили представители F.A.C.C.T.

У нового руководителя департамента Fraud Protection почти 20-летний опыт работы в сфере информационной безопасности финансового сектора и обширная профессиональная экспертиза в разработке и внедрении антифрод-решений в крупнейших российских компаниях.

До прихода в F.A.C.C.T. Дмитрий Ермаков руководил направлением противодействия финансовому мошенничеству в Сбербанке, где обеспечивал развитие и оптимизировал антифрод-систему юридических лиц, включая алгоритмы, интеграции, проводил разбор инцидентов информационной безопасности и полный цикл расследования инцидентов кибермошенничества, интеграцию решений от вендоров.

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F.A.C.C.T.
Дмитрий Ермаков

Ранее Дмитрий руководил группой Райффайзенбанка по противодействию финансовому мошенничеству, в том числе фроду в каналах дистанционного банковского обслуживания, а также обеспечивал информационную безопасность в других крупных организациях финансового сектора.

«По итогам прошлого финансового года наша система Fraud Protection занимала лидирующие позиции по продажам в России в финансовом секторе — рост продаж в 2023 г. составил 40%. — сказал Валерий Баулин, генеральный директор компании F.A.C.C.T. — Дмитрий Ермаков обладает уникальными компетенциями и опытом борьбы с фродом. Я уверен, что под его руководством система F.A.C.C.T. Fraud Protection получит дополнительный импульс для развития и расширения функционала, сохраняя позиции уникального решения для противодействия актуальным мошенническим схемам».

«Основную угрозу для банков и их клиентов сейчас представляет высокий уровень автоматизации схем мошенничества, а также массовое использование ботов и средств автоматизации, — отметил Дмитрий Ермаков, руководитель департамента F.A.C.C.T. — Перед своим департаментом я вижу основную цель в предиктивном развитии и расширении функционала системы F.A.C.C.T. Fraud Protection для защиты клиентов от самых сложных технологических атак, а также в противодействии теневым схемам, несущим риски для финансовых организаций».

Что делать, если инфраструктура не успевает за ростом бизнеса?
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Решение F.A.C.C.T. Fraud Protection предоставляет заказчику возможность автоматически обнаруживать попытки совершения мошеннических действий третьих лиц, сотрудников или клиентов и не допускать их. Система основывается на сборе и анализе сессионных и поведенческих данных пользователей, поиску отклонений от стандартных паттернов поведения, присущих определенному клиенту, либо присущих мошеннику — их цифровых отпечатков устройств и технических аномалий. Модуль Preventive Proxy, который установлен в решении, защищает приложения и API заказчика от бот-активности: автоматизированных запросов регистрации, авторизации, открытия формы кредитных заявок. Технология Call ID помогает выявлять мошеннические звонки. Система также обеспечивает защиту от брутфорса, атак с использованием вредоносных программ, мошенничества с бонусными программами, скрапинга (автоматизированного сбора информации) и переиспользования украденных данных. В системе Fraud Protection все данные шифруются для защиты от перехвата третьими лицами. Решение не собирает и не обрабатывает персональные и идентифицирующие пользователей данные.

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F.A.С.С.T. — Fight Against Cybercrime Technologies — российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, поставщик решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети. F.A.С.С.T. создана для работы на рынках России и СНГ путем выделения в автономную структуру бывшего российского актива международной компании Group-IB. Решения компании обеспечивают защиту от киберрисков, связанных с целевыми атаками, утечками данных, мошенничеством, фишингом, нелегальным использованием бренда. Продукты F.A.С.С.T. входят в Реестр Отечественного ПО.

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