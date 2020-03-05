В криптовалюту Павла Дурова вложился сидящий в тюрьме российский экс-министр

Бывший министр Михаил Абызов, находящийся в СИЗО по подозрению в экономических преступлениях, инвестировал $20 млн в блокчейн-проект Павла Дурова. Вместе с ним свои деньги вложили Роман Абрамович, Михаил Гуцериев и еще несколько крупных бизнесменов. Запуск TON переносился несколько раз и в настоящее время запланирован на весну 2020 г.

Заключенный-инвестор

Бывший министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов оказался одним из инвесторов блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). Ее создал Павел Дуров, основатель социальной сети «Вконтакте» и заблокированного в России мессенджера Telegram.

О присутствии Абызова в списке инвесторов TON стало известно из отчета Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC), датированного 27 декабря 2019 г. Операцию по переводу средств экс-министр провел через фонд Batios Holdings Limited. Сумма его вложений составила $20 млн. Дата проведения операции не установлена, однако известно, что основатель Telegram проводил два раунда инвестиций в криптовалюту: в феврале и марте 2018 г.

Почему Абызов за решеткой

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Михаила Абызова и пяти его партнеров, обвиняя их в мошенничестве и в организации преступного сообщества. Утверждается, что Абызов в период с 2011-2014 гг. был бенефициаром ряда офшорных компаний, которые и осуществили преступную схему по выводу 4 млрд руб. за границу. По мнению Следственного комитета, Абызов и его партнеры «поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны».

Абызов оказался одним из 80 инвесторов блокчейна Дурова

Как сообщал CNews, Абызова арестовали в конце марта 2019 г. в Москве. Он считался близким соратником бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева и был одним из богатейших членов Правительства России. Абызов руководил работой Открытого правительства, также он является совладельцем площадки Digital October.

Из Правительства России Абызов ушел почти за год до своего ареста, в мае 2018 г., почти сразу после окончания первого раунда инвестиций в блокчейн-проект Дурова. Другими словами, Абызов инвестировал в TON, еще находясь в составе Правительства.

Абрамович-инвестор

Вместе с Абызовым в числе инвесторов проекта Дурова оказался и российский миллиардер Роман Абрамович. Суммарный размер его вложений, проведенных через принадлежащий ему фонд Norma Investments Limited, составил $10 млн.

Абрамович вложил в TON вдвое меньше Абызова

Об инвестициях Абрамовича в TON стало известно еще в начале 2018 г., однако на тот момент их размер не был раскрыт.

Сам Павел Дуров, как писал CNews, в 2018 г. сообщил в SEC о привлечении в ходе первого раунда инвестиций $850 млн от 81 инвесторов. Их имена он раскрывать не стал.

Гуцериев тоже в списке

В число инвесторов платформы TON также вошел миллиардер Михаил Гуцериев. По данным SEC, он вложил в проект основателя «В контакте» $15 млн, используя собственный фонд Larnabel Ventures.

Крипто-проект Дурова привлек внимание и миллиардера Гуцериева

К Гуцериеву вместе с Абызовым присоединился и генеральный директор немецкой платежной системы Wirecard Ян Марселек (Jan Marcalek), инвестировавший $7 млн. Дуров также привлек деньги сооснователя Qiwi Сергея Солонина (вложил $17 млн) и сооснователя компании «Вимм-билль-данн» Давида Якобашвили ($10 млн).

Препятствия в развитии проекта

Комиссия США по ценным бумагам и биржам, как писал CNews, причастна к временной приостановке развития платформы TON. В середине октября 2019 г. она через суд добилась запрета на выпуск криптовалюты Gram, которая должна была стать частью платформы.

Запрет носил временный характер и был связан с тем, что в Дуров в рамках своего проекта продавал виртуальные деньги под видом ценных бумаг, которые при этом не были должным образом зарегистрированы в США, чтобы считаться таковыми.

Павел Дуров планировал запустить свой проект до 31 октября 2019 г. В противном случае инвесторам должны вернуть все денежные средства. На начало марта 2020 г. TON так и не была запущена, однако инвесторы согласились немного подождать и не требовать возврата вложенных ими средств. Запуск блокчейн-платформы предварительно назначен на весну 2020 г., без указания точной даты.