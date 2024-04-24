«Лаборатория Касперского» предупреждает о мошеннической схеме по «заработку» на криптовалюте TON в Telegram

Эксперты «Лаборатории Касперского» изучили актуальную схему, в которой людям якобы предлагают заработать на криптовалюте Toncoin (TON) через Telegram. Схема работает по принципу пирамиды и нацелена в том числе на русскоговорящих пользователей. Потенциальную жертву побуждают вложить деньги в TON, а потом пригласить в специальный чат в мессенджере своих знакомых и получать за это комиссию. Однако на деле человек лишь рискует потерять деньги.

Этап 1: активация сервиса. Чтобы вовлечь людей, мошенники подготовили две подробные видеоинструкции — на русском и английском языках, а также текстовые материалы со скриншотами. Сначала пользователь должен завести специальный криптокошелёк — через неофициальный бот для хранения криптовалюты в Telegram. Потом ему нужно воспользоваться отдельным Telegram-ботом, через который якобы он сможет зарабатывать, и ввести туда адрес своего кошелька. Далее требуется купить криптовалюту минимум на 5,5 TON и перевести её на свой криптокошелёк. Для покупки предлагается использовать легитимные инструменты: P2P-маркеты (онлайн-платформы, позволяющие пользователям торговать между собой криптовалютой напрямую), криптообменники или официальный бот в Telegram. После этого нужно активировать тот самый отдельный Telegram-бот для заработка, выбрав один из платных тарифов-«ускорителей»: их стоимость варьируется от 5 до 500 TON. Создатели пирамиды уверяют, что чем дороже тариф, тем быстрее человек начнёт «зарабатывать». Таким образом пользователи рискуют потерять более 500 TON, если выберут самый дорогой тариф.

Этап 2: начало «заработка». На этом этапе пользователь должен создать закрытую группу в Telegram и пригласить туда знакомых. Мошенники просят разместить в группе два видео — презентацию сервиса и инструкцию по активации, а также реферальные ссылки для регистрации криптокошелька и установки Telegram-бота для «заработка». Отдельно злоумышленники настаивают, чтобы криптоинвестор, прежде чем добавлять в группу нового человека, предварительно звонил ему лично и рассказывал о преимуществах сервиса. Вероятно, они рассчитывают, что это вызовет больше доверия. Чтобы пользователь мог получать комиссию за приглашение знакомых, активировать бот и инвестировать в криптовалюту должны якобы минимум пять человек. Злоумышленники призывают звать как можно больше знакомых, а также следить за их активностью.

По уверениям организаторов, заработок будет складываться из двух частей: фиксированной платы в 25 TON за каждого приглашённого друга и комиссии за тариф-«ускоритель», который знакомые купят по реферальным ссылкам. На самом деле никаких денег никто, кроме злоумышленников, не увидит.

«Злоумышленники реализуют множество фишинговых и скам-схем, нацеленных на людей, интересующихся заработком на цифровых активах. Только в первом квартале наши решения предотвратили более 430 тыс. попыток перехода пользователей в России на фальшивые ресурсы по теме криптовалют. Особенность описанной схемы заключается в том, что она строится по принципу „пирамиды”, пользователей побуждают вовлекать в неё друзей и знакомых. За счёт этого злоумышленникам легче искать новых жертв — пользователи сами советуют их сервис, а личная рекомендация вызывает больше доверия», — сказала Ольга Свистунова, старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского».

Чтобы защититься от онлайн-мошенничества, эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют: критически относиться к предложениям быстрого обогащения, даже если вам о них рассказал знакомый; не переводить криптовалюту в неизвестные и малопопулярные криптокошельки. Например, в этой схеме жертв запутывает большое количество действий, и мало кто задумывается, зачем переводить деньги из официального бота @wallet в сторонний; искать информацию о сервисах в открытых источниках и внимательно читать отзывы пользователей, прежде чем ими воспользоваться. Если не удаётся найти никаких сведений, лучше не рисковать; использовать двухфакторную аутентификацию и никому не сообщать одноразовые коды для авторизации в Telegram и других приложениях. В настройках конфиденциальности также можно выбрать, кто может приглашать вас в группы; установить защитное решение, которое предупредит в случае попытки перехода на фишинговые и скам-ресурсы, такое как Kaspersky Premium.