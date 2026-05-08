Telegram вернул контроль над криптовалютной платформой, от которой его заставили отказаться власти США

Telegram стал крупнейшим валидатором криптовалюты TON и заменит некоммерческую организацию TON Foundation в качестве управляющего платформы. TON создавалась в недрах Telegram, но в 2020 г. из-за претензий американских властей Дуров отказался от запуска собственной криптовалюты и передал имевшиеся наработки в TON Foundation.

Telegram станет главным валидатором TON

Telegram заменит некоммерческую организацию TON Foundation в качестве «основной движущей силы» криптовалюты TON и станет его основным валидатором. Об этом в своем канале сообщил основатель Telegram Павел Дуров. Данный шаг должен произойти в течение двух-трех недель.

«Став крупнейшим валидатором TON, Telegram укрепляет децентрализацию, - заявил Дуров. – Это позволит крупным игрокам присоединиться к пулу валидатором без централизации сети – Telegram выступает в качестве противовеса».

Дуров обозначил данный анонс как «шаг 3 из 7 на пути к тому, чтобы сделать TON снова великим». Кроме того, Дуров сообщил о снижении комиссии в сети TON более чем в шесть раз – «до практически нуля», Также были анонсированы такие шаги, как запуск нового сайта ton.org, создание новых инструментов для разработчиков и новые улучшения производительности.

Дуров также отметил, что «все больше и больше TON блокируются в валидации, поскольку все конкурируют за доходность более 20% годовых». Речь идет о том, что пользователи не продают токены, а «стекают» (замораживают) их в смарт-контракты сети для участия в процессе валидации (процесс подтверждения транзакций и поддержания работы блокчейн-сети).

Замороженные токены нельзя свободно продать или перевести, пока они находятся в «стейкинга». Пользователи, предоставившие свои токены для валидации, становятся валидаторами: они отвечают за проверку транзакций, создание новых блоков и обеспечение безопасности сети. Из-за высокой доходности пользователи и организации соревнуются за возможность участвовать в валидации. Конкуренция может выражаться в увеличении количества «стейка», улучшения технической инфраструктуры или предложении более выгодных условий для делегирующих.

Новый протокол консенсуса и аренда вычислительных мощностей у владельцев видеокарт

10 апреля 2026 г., Telegram перешел на новый протокол консенсуса – Catchain 2.0. Он повысил скорость транзакций с 10 секунд до 1 секунды, уменьшил интервал создания блоков с 2,5 секунды до 400 миллисекунд, а сама сеть ускорилась примерно в 10 раз.

В конце 2025 г. Павел Дуров анонсировал запуск Cocoon (Confidential Compute Open Network) – платформы, которая позволяет разработчикам ИИ (искусственный интеллект) арендовать вычислительные мощности у владельцев видеокарт (GPU). Система работает по модели P2P (peer-2-peer), то есть участники взаимодействуют напрямую, без централизованного сервера. Оплата за использование мощностей производится в TON, а владельцы оборудования получают доход с учетом затрат на электроэнергию, интернет и амортизацию.

При этом Cocoon, как утверждал Дуров, обеспечивает конфиденциальность обработки первых ИИ-запросов от пользователей. «Централизованные поставщики вычислительных ресурсов, такие как Amazon и Microsoft, выступают в качестве дорогостоящих посредников, которые повышают цены и снижают конфиденциальность, - объяснял Дуров. - Cocoon решает как экономические проблемы, так и проблемы конфиденциальности, связанные с традиционными поставщиками вычислительных ресурсов для ИИ».

Как отмечали эксперты, запуском Cocoon Дуров, фактически, привязал курс TON к рынку ИИ: чем больше ИИ-сервисов запускается в Telegram, тем больше нужно мощностей для Cocoon; чем больше нужно Cocoon, тем больше транзакций проходит через TON.

Куда дальше будет развиваться TON

Эксперты ожидают, что среди следующих шагов для развития TON станет глобальная интеграция с Telegram с Cocoon, которая позволит превратить каждый смартфон или ПК с Telegram в часть огромного суперкомпьютера с ИИ.

Другим шагом может стать обновление системы идентификации, которая позволит открывать банковские счета, брать кредиты и торговать акциями прямо в Telegram через юридически значимый ID, защищенный блокчейном.

Также можно ожидать запуска рекламной сети Telegram Ads на базе TON, когда рекламодатели должны будут оплачивать рекламу в TON, а пользователи смогут получать выплаты мгновенно - в криптовалюте. В качестве радикального шага эксперты не исключают «превращение TON в полностью децентрализованную систему, которую невозможно заблокировать или купить».

Как Дуров запускал криптовалюты и отказался от нее из-за давления американцев

TON (Telegram Open Network) был анонсирован в начале 2018. В качестве «революционной» блокчейн-платформы. В начале 2019 г. Telegram провел ICO (первичное размещение токенов) и привлек $1,7 млрд. Проданные в ходе размещения токены должны быть обменяны в пропорции 1:1 на криптовалюту Gram, которая должна была работать на базе TON.

Однако Американская комиссия по ценным бумагам (SEC) через суд заблокировала выпуск Gram. В 2020 г. Дуров заявил о прекращении работы над TON и подписал мировое соглашение с SEC, по которому он обязан вернуть 72% от вырученных в ходе ICO средств.

В то же время исходный код TON стал публично доступен и на его базе было создано несколько проектов. Один из них – Ton Foundation, которому в 2021 г. передал домен ton.org и аккаунт в репозитарии GitHub. Тогда Дуров подчеркивал, что поддерживает данный проект, но не имеет к нему отношения.

Затем криптовалюта TonCoin была встроена в Telegram. А в 2025 г. Дуров сообщил, что Ton Foundation будет эксклюзивным партнером Telegram в сфере блокчейна. В том числе Ton Foundation должна была обеспечить инфраструктуру Telegram для токенов, платежей, интеграцию мини-приложений и пр.