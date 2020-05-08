Основателя Telegram не взяли в его собственный блокчейн-проект

Сообщество разработчиков и пользователей блокчейн-платформы Павла Дурова TON, так и не дождавшись ее запуска, создали свою платформу Free TON. Она основана на базе оригинальной TON ввиду открытости ее кода, но сам Дуров в ее запуске участия не принимал.



Новый TON-блокчейн

Сообщество Free TON Community, участвовавшее в разработке блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON), запустило собственную блокчейн-платформу Free TON. В список участников сообщества входят и потенциальные пользователи оригинального проекта TON, запуск которого многократно переносился на более поздний срок. Запуск проходил без участия самого основателя Telegram и соцсети «Вконтакте».

По данным РБК, свыше 1000 участников Free TON Community, среди которых есть как частные лица, так и компании, подписали так называемую «Декларацию о децентрализации», размещенную на официальном сайте Free TON. Она позволяет владельцам токенов TON принимать участие в обсуждении вопросов развития и управления новой платформой.

В планы сообщества входит обеспечение децентрализации платформы во всех сферах, ее касающихся. Это затронет процесс разработки требуемого программного обеспечения и пользовательского интерфейса, а также все уровни валидации и управления.

Создатели Free TON не дождались запуска блокчейна Павла Дурова и решили действовать без него

Примечателен тот факт, что среди подписавших «Декларацию о децентрализации» нет ни одного резидента США. По данным ресурса ForkLog, им запрещено подписывать этот документ.

Миллиарды бесплатных токенов

Как пишет РБК, ссылаясь на техдиректора TON Labs Дмитрия Горошевского, в планы сообщества Free TON Community входит выпуск 5 млрд токенов TON (в оригинальной сети Дурова валюта носит название Gram) с целью их полностью бесплатной раздачи. Основная идея заключается в привлечении новых пользователей – на это будет потрачено 85% из 5 млрд криптомонет.

10% токенов сообщество собирается отдать разработчикам, и половина из этих 10% отойдет TON Labs – техническому партнеру Telegram, работающему над фирменной операционной системой TON OS. Оставшиеся 5% сообщество передаст тем валидаторам, которые займутся подтверждением транзакций в сети Free TON.

Многовалютная платформа

Сеть Free TON не планирует концентрироваться на одной криптовалюте – до конца мая 2020 г. Free TON Community запустит приложение, позволяющее создавать новые токены. В список партнеров новой блокчейн-платформы вошли инвесткомпании Bitscale Capital и Dokia Capital, а также криптобиржи CEX.IO и Kuna. К ним также могут примкнуть основатель ForkLog Анатолий Каплан и криптоплатформа Everstake.

Как Free TON связана с оригинальной TON

С технической точки зрения Free TON отличается от TON лишь названием, поскольку обе платформы базируются на протоколе, разработанном Telegram, пишет РБК. Запуск Free TON стал возможным после заявления Telegram об открытости и общедоступности кода оригинальной TON, сделанного в январе 2020 г. Сам Павел Дуров и его команда девелоперов в запуске Free TON участия не принимали.

«Мы называем сеть и токен иначе, чтобы показать, что эта сеть свободна от истории с регулятором. При этом TON имеет все свойства криптовалюты, с помощью которой осуществляются платежи», – сказал Дмитрий Горошевский.

Технический директор TON Labs добавил, что запуск новой блокчейн-платформы будет состоять из нескольких этапов. Она получит все существующие возможности оригинальной TON, и в дальнейшем в ней будут появляться новые решения, созданные Telegram или сообществом TON для Telegram Open Network.

Что случилось с блокчейном Дурова

Впервые о планах Павла Дурова по запуску собственной блокчейн-платформы TON стало известно в декабре 2017 г. Об этом сообщил посвященный криптовалюте блог Cointelegraph, а затем информацию, ссылаясь на свои неназванные источники, подтвердил авторитетный ресурс TechCrunch.

Первое официальное подтверждение ведущейся разработки TON появилось в начале 2018 г. В январе и феврале 2018 г. Дуров провел два раунда инвестиций, в ходе которых привлек в общей сложности $1,7 млрд. В число вложившихся в TON инвесторов, как сообщал CNews, вошли крупные российские бизнесмены и политики, включая бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова. Сумма его вложений составила $20 млн.

Вместе с Абызовым среди инвесторов проекта Дурова оказался и российский миллиардер Роман Абрамович – суммарный размер его вложений составил $10 млн. К нему присоединился и Михаил Гуцериев, вложивший в проект $15 млн. Длинный список инвесторов пополнил и генеральный директор немецкой платежной системы Wirecard Ян Марселек (Jan Marcalek), инвестировавший $7 млн. Дуров также привлек деньги сооснователя Qiwi Сергея Солонина (вложил $17 млн) и сооснователя компании «Вимм-билль-данн» Давида Якобашвили ($10 млн).

Павел Дуров планировал запустить свой проект до 31 октября 2019 г., в противном случае инвесторам должны вернуть все денежные средства. На 8 мая 2020 г. сеть TON так и не была запущена, и одна из основных причин – препятствия со стороны Комиссии США по ценным бумагам и биржам. Деньги инвесторам возвращены не были.

В середине октября 2019 г. Комиссия через суд добилась запрета на выпуск криптовалюты Gram, которая должна была стать частью платформы. Запрет носил временный характер и был связан с тем, что в Дуров в рамках своего проекта продавал виртуальные деньги под видом ценных бумаг, которые при этом не были должным образом зарегистрированы в США, чтобы считаться таковыми.

В конце марта 2020 г. токены Gram, входящие в блокчейн-платформу TON, повторно были признаны ценными бумагами. Одновременно с этим было принято решение о запрете передачи криптовалюты инвесторам TON. Решение суда Южного округа Нью-Йорка (США), вынесенное 24 марта 2020 г. и опубликованное на портале courtlistener.com, по обоим пунктам было предварительным и могло быть обжаловано в порядке апелляции.

«Очевидно, что Telegram не может запустить TON и на сегодняшний момент отказалась от этих планов», – заявил РБК Техдиректор TON Labs Дмитрий Горошевский.