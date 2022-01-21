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Андрей Рогозов присоединился к блокчейн-проекту TON

Андрей Рогозов, ранее руководивший социальной сетью «Вконтакте», присоединяется к созданному командой Telegram блокчейн-проекту The Open Network (TON).

Рогозов станет одним из членов основной команды проекта — TON Foundation, которой Telegram передал все права и наработки после выхода из проекта — и займется курированием создания продуктовых решений в TON. Одним из таких продуктов является официальный кошелёк блокчейна Tonkeeper. В ближайшей перспективе будет запущено еще несколько сервисов.

«Я вижу огромные возможности, которые открываются на стыке между блокчейном TON, открытой платформой Telegram с активной аудиторией свыше 600 млн и комьюнити разработчиков мирового уровня из России и CIS, способных создать большое количество продуктов и компаний нового поколения на глобальном рынке. Уже сейчас созданы сервисы на стыке TON/Telegram: Tonkeeper, @donate, @wallet. Это только начало. В скором времени будет запущено еще несколько важных решений, которые должны вывести TON на принципиально новый уровень», - сказал Андрей Рогозов.

Ранее проект TON поддержал и основатель Telegram Павел Дуров. В декабре 2021 г. в своем англоязычном канале он похвалил независимых разработчиков этой технологии и выразил надежду, что будущие поколения разработчиков однажды продолжат проект платформы блокчейн для массового рынка, основанный командой Telegram.

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