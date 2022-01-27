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Глава налогового управления США заявил, что за криптовалютами будущее

Высокопоставленный сотрудник Службы по внутреннему налогообложению США заявил, что в области криптоактивов очень много мошенничества, но тем не менее, за криптовалютами и NFT будущее, которое никуда не денется.

Мошенничество и манипуляции

Руководящий специальный агент Службы по внутреннему налогообложению США Райан Корнер (Ryan Korner) заявил, что «за криптовалютами и NFT — будущее, но в настоящем в этой сфере царят хаос и беззаконие, а точнее — мошенничество и манипуляции».

Глава управления СВН в Лос-Анджелесе, выступая на виртуальной конференции, организованной Институтом законоведения Гульда при Университете Южной Калифорнии, заявил, что в сфере криптовалют и NFT наблюдаются «горы, горы мошенничества».

По словам Корнера, криптосектор активно растет, однако отметил, что сфера использования цифровых активов не ограничивается платежными сервисами и торговыми площадками. Довольно часто использование криптоактивов связано с противозаконной деятельностью, такой как отмывание денег, манипулирование рынком и уход от налогообложения.

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Рыночные манипуляции Корнер отметил особо, заметив, что именитые инвесторы порой могут значительно изменить стоимость цифровых активов с помощью одного твита. Он также отметил вовлечение в игры с криптоактивами знаменитостей. Имен он называть не стал, однако недавно широкую известность получил скандал с телезвездой Ким Кардашьян (Kimberly Noel Kardashian) и боксером Флойдом Мевезером (Floyd Mayweather), которые активно пиарили криптовалюту EthereumMax, обеспечив ей ничем не оправданный рост стоимости.

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«Мы не обязательно следим за знаменитостями, но, когда они делают какие-то громкие заявления, в которых буквально читается: “Эй, налоговики, приходите за мной”, то мы так и делаем», — заметил Корнер.

Чиновник также отметил, что налоговики активно обучаются работе с криптовалютами и NFT и связанными с ними нормативными актами, поскольку «за этой сферой — будущее», которое никуда не исчезнет.

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Корнер также заявил, что налоговая служба сотрудничает с другими федеральными агентствами, в том числе, министерством юстиции, чтобы «удостовериться, что все говорят на одном языке и находятся на шаг впереди криминала».

В течение 2021 финансового года агенты Службы по внутреннему налогообложению США конфисковали криптовалют на сумму $3,5 млрд. Все эти средства были связаны с финансовыми преступлениями. Эта сумма составляет 93% от всех криптоактивов, когда-либо конфискованных американскими налоговиками.

«Криминал, как и законный бизнес, ищет новые возможности для извлечения прибыли, и криптовалютная сфера была и остаётся привлекательным полем для этого, — говорит Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. — Некоторые криптовалюты, такие как Monero, уже обладают репутацией криминальных. Инцидентов, связанных с мошенничеством, в диапазоне от нелегитимных выводов средств до мнимого запуска криптовалют, в последние годы также наблюдалось множество. Сейчас криптовалютный рынок пытаются где-то отрегулировать, а где-то запретить. Но пока в мире не сформируется какое-то единое отношение к криптоактивам, этот рынок останется сферой высоких рисков и потенциальных убытков».

Роман Георгиев

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