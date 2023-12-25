Bi.Zone выявила 398 поддельных доменов для просмотра сериала «Слово пацана»

По данным Bi.Zone Brand Protection, с 1 ноября по 20 декабря 2023 г. мошенники зарегистрировали 398 доменов для просмотра популярного сериала «Слово пацана». Злоумышленники используют популярные темы для привлечения внимания к созданным сайтам, через которые могут незаметно для пользователя оформлять еженедельную подписку на просмотр контента, а также похищать персональные данные. Среди них ФИО, номера телефонов, банковская информация. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Четверть доменов для нелегитимного просмотра сериала зарегистрирована одним и тем же владельцем. Сайты содержат предложение посмотреть все серии бесплатно. Однако после просмотра 10–30 секунд серии появляется всплывающее окно с предложением оплатить подписку на сутки за 12 руб. Для этого пользователя перенаправляют на сторонний сайт. Если он совершает оплату, то незаметно для него оформляется еженедельная подписка стоимостью 340 руб., которая по истечении срока действия автоматически продлевается. При этом после оплаты доступ к сериалу не открывается. По данным Similarweb, в ноябре 2023 г. посещаемость этой веб-страницы составила 193,7 тыс. пользователей.

Евгений Волошин, директор департамента анализа защищенности и противодействия мошенничеству, Bi.Zone: «Чтобы повысить результативность мошеннических схем, злоумышленникам необходимо привлечь внимание как можно большей аудитории. Поэтому они всегда следят за трендами и используют в схемах обмана наиболее резонансные темы. Описанная схема получила массовое распространение еще и потому, что скоро начинаются длинные новогодние праздники, а на них, как правило, увеличивается потребление контента. На волне растущего спроса злоумышленники становятся активнее, чтобы повысить результативность своих схем. В данном случае зарегистрировано 398 мошеннических сайтов — для одной темы это высокий показатель».

Некоторые владельцы доменов не останавливаются на нелегитимном распространении одного сериала, обещая также и другие новинки. По аналогичной схеме мошенники предлагают посмотреть ленты «Вонка», «Елки 10», «Брат 3», «Триггер», «Барби», «Оппенгеймер», «Смешарики снимают кино» и др.

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Правообладатели не несут ответственности за действия мошенников, которые незаконно распространяют их контент, а также причиненный в результате этого ущерб. Чтобы противодействовать нелегитимному использованию бренда на мошеннических сайтах, компании могут применять специализированные решения: они автоматически проверяют домены на предмет подобных нарушений и отправляют запросы на их блокировку.

Чтобы не стать жертвой мошенничества, следует пользоваться официальными стриминговыми сервисами для просмотра новых фильмов и сериалов. Посещение неофициальных сайтов, скачивание с них контента, ввод платежной и другой информации может привести к утечке данных, краже денег и заражению устройства вредоносным программным обеспечением.