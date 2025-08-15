«Ситилинк» расширил ассортимент цифровых товаров и сервисов

Федеральный российский ритейлер электроники и бытовой техники «Ситилинк» продолжает активно расширять ассортимент цифровых товаров и сервисов. В июне 2025 г. компания запустила продажи цифровых продуктов. На сегодняшний день в новой товарной категории представлено уже почти 500 наименований, а в ближайшее время онлайн-ритейлер намерен увеличить ассортимент до нескольких тысяч наименований. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинк».

В августе 2025 г. в ассортименте появились подписки на облачные хранилища, онлайн-кинотеатры, онлайн-игры, музыкальные и книжные сервисы и мультиподписки «Сберпрайм» и «Яндекс Плюс» с выгодой при оплате «Яндекс Пэй».

Облачные хранилища представлены сервисами «Яндекс 360» и VK Mail. Онлайн-кинотеатры – платформами Okko, Start, Premier, Wink, Viju и «Кинопоиск». Также доступны отдельные подписки на платформе «Литрес» и MyBook.

Раздел игровых товаров пополнился игровой валютой, онлайн-играми «Ил-Штурмовик», «Калибр», «Сказки Старой Руси», мобильными играми на платформе VK Play Warface и BattleTeams2, а также детским развлекательным контентом («Смешарики», «Лунтик», «Фиксики» и «Малышарики»).

До конца сентября «Ситилинк» планирует добавить подписки на онлайн-кинотеатры Netflix и «Амедиатека». Категория «Музыка» пополнится музыкальным стриминговым сервисом Spotify, а категории «Игры и игровая валюта» — подписками на Roblox, PS, XBOX, Steam, Nintendo и другими. Кроме того, в ассортименте появятся обучающие курсы и подарочные карты AppStore.

Ключи для активации подписок покупатели получают мгновенно на электронную почту, что позволяет начать пользоваться сервисом сразу после приобретения техники.