Разделы

Безопасность Стратегия безопасности Интернет Веб-сервисы
|

KION создал безопасное цифровое пространство для детей в Хабаровском крае

Онлайн-кинотеатр KION запускает новую опцию для семей с детьми — персональный детский профиль. Сервис стал универсальным решением для организации досуга и развития ребенка, объединив в одном разделе тысячи мультфильмов, аудиосказок, обучающих видео и детских телеканалов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Главное преимущество нововведения — безопасность и контроль для родителей. В детском профиле доступны две возрастные категории: 0+ для дошкольников и 6+ для младших школьников. Система автоматически подбирает контент в соответствии с выбранным возрастом, а доступ ко всему разделу защищен ПИН-кодом. Управление настройками осуществляется прямо со смартфона.

Юные зрители Хабаровского края найдут более 150 тыс. единиц контента, включая золотую коллекцию Disney, популярные российские мультфильмы и сериалы («Смешарики», «Фиксики», «Три кота»), а также семейное кино. Также будут доступны десятки тематических подборок, таких как «Космические приключения», «Мультики про дружбу» и образовательные коллекции «Учимся считать» и «Учимся рисовать». Отдельной полкой будет выделен обучающий и развивающий контент, который в игровой форме рассказывает о науке и окружающем мире, например, мультсериал «Шаранутый космос». Также в пространстве будут доступны более 25 детских ТВ-каналов в одном месте, включая «Карусель», «Мульт» и СТС Kids.

Кирилл Федулов, Okdesk: Рынку не нужны ITSM-системы и другие решения по цене вертолета
Цифровизация

Особенностью раздела стали цифровые помощники — фиксики. Эти популярные персонажи выступают в роли гидов: они помогают детям ориентироваться в интерфейсе, украшают главную страницу и регулярно обновляют тематические подборки. Каждые две недели они будут предлагать новые тематические полки.

В качестве персонажей-талисманов в детском разделе появятся цифровые помощники фиксики. Популярные герои российской анимации помогут ребенку лучше ориентироваться в профиле: они будут встречать его на главной странице, украшать аватары и сделают интерфейс более ярким и дружелюбным. Фиксики также будут участвовать в подборе контента.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Российские S3-хранилища 2025

«Впечатляющий прорыв» Microsoft. Обновление Windows 11 начисто «убило» важнейший инструмент веб-программистов

Облачная страховка: почему резервное копирование стало необходимостью?

Поисковики становятся не нужны. Мировой трафик обвалился на четверть

Обзор: Корпоративные почтовые решения 2025

Мошенники научились снимать с россиян самозапреты на кредиты и оформлять займы

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения для чтения на смартфоне: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд
Показать еще